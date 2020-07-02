影／基隆富貴市場鑑定海砂屋將封閉 52攤商：怎活下去

基隆富貴市場使用40多年，4樓舊里民會堂鋼筋裸露，天花板水泥掉落、漏水嚴重，多年前已封閉，但1樓市場仍有52攤繼續營業，市府委託建築師專業鑑定為海砂屋，有立即性危險建議封閉使用，市府將公告9月1日起封閉停止使用。攤商得知後相當無奈，希望整修就好，一名攤說「叫他們怎麼活下去，都賣3、40年了」。

富貴市場目前1樓仍是正常營業，賣雞鴨、豬肉、魚肉、蔬果等的攤位仍多，每天還是有很多民眾進進出出，但近日傳出市府決定要封樓，引發攤販憂心生計。民眾指出，4樓日前有水泥塊掉落，幸好沒有砸到人，十分危險，萬一有買菜民眾被砸到，後果不堪設想。

市議員藍敏煌今天到市場了解，他說，9月確定要封，用意良好，但攤商權益要兼顧，他希望暫緩封閉，讓攤販有時間因應，長期則應推動市場改建，讓攤商繼續維持生計。配套是轉到其他市場，但是攤商認為太遠，希望能再協助解決。

富貴市場主委江麗雲說，突然封起來以後攤商怎麼辦，大家要何去何從，怎麼活下去呢？市府都沒有告知妥善的安頓計畫。她都在這裡做賣40多年了，很有感情，顧客也都在這裡，去別的地方很難適應，市府應該要整修而不是拆掉。

信義里長江添丁表示，現在還在防疫期間，紓困也還沒有處理完，現在要把1樓的攤販趕走，還有樓上的10多承租戶也要走，都還沒有配套安置措施，不近人情，他建議延緩，否則攤販難以接受，讓大家雪上加霜。