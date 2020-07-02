基隆好書交換26日登場 憑卡兌換加碼抽好書
基隆市好書交換活動26日將在文化中心大廳登場，民眾可憑卡一比一兌換其他二手書，活動結束後，還會抽出30名贈送精選暢銷好書，文化局邀請大家一同共享閱讀盛會。
基隆市文化局表示，民眾即日起除可將二手書拿到基隆市各公共圖書館兌換「換書卡」外，也可選擇26日活動當天將二手書帶到現場兌換「換書卡」，從上午9時30分起至下午3時截止收書，一律憑「換書卡」一比一兌換其他二手書。
文化局指出，除書籍外，民眾也可拿正版CD兌換「換書卡」，CD須完好清潔，書籍如為電腦用書、考試用書、大專以下教科書、宣傳性出版品、佛堂經書、租書店圖書、雜誌、期刊、違反著作權及破損污穢均不在受理範圍。
文化局表示，去年活動總收書量約2萬3000冊，交換書量約達2萬冊，今天以「我就愛換，一起換好書」為主題，活動當天請民眾配合量測體溫並配戴口罩，入場時須登記姓名和聯絡方式，活動結束後將抽出30名致贈精選暢銷好書1冊，讓民眾讀好書、抽好書外，也能安心讀書。
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