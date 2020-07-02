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台東「小野柳」以後叫富岡地質公園 今正名審議通過了

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
台東東海岸知名景點「小野柳」正名「富岡地質公園」，今天縣府文資會進行審議，最後以7票全數通過，預計8月公告。本報資料照片
台東東海岸知名景點「小野柳」正名「富岡地質公園」，今天縣府文資會進行審議，最後以7票全數通過，預計8月公告。本報資料照片

台東東海岸知名景點「小野柳」，交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處推動正名為「富岡地質公園」，今天縣府文資會進行審議，最後以7票全數通過，預計8月公告。

縣府農業處林務科長葉正霖表示，7名文資審議委員2位官派，5位專家學者，經過表決全數通過「小野柳」正名「富岡地質公園」，審議結果將送交中央備查，若無問題，最快8月就可正式公告。

東部海岸國家風景區管理處林維玲表示，小野柳地質學名為「富岡砂岩」，前年文資法納入地質公園後，並開始推動正名，希望結合在地富岡社區的人文歷史、多元族群，推行永續觀光。

小野柳正名計畫，主要是想回歸台灣最大的地質、地形、地貌原始主題特色，未來先會採取雙品牌模式，如小野柳風景區下面並掛富岡地質公園來推廣，再逐步方式取代。

小野柳位於台東市富岡里，是進入東海岸第一個風景區，由厚層砂岩與薄層泥岩交互沈積，因為地質構造的變動，使得巨大砂頁岩上下倒置，珊瑚礁又覆蓋上去，海浪長年累月的侵蝕沖刷，呈現出造型奇特的地質現象，宛如天然雕刻公園。

小野 野柳 國家風景區

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