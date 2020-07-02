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不要餵食！太平山獼猴出沒 羅東林管處：必要時驅離

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
林務局羅東林區管理處發現，太平山國家森林遊樂區常見台灣獼猴常，主要在宜專一線道路沿線、翠峰景觀道路12公里到14公里間，但近期有遊客錯誤示範，撒食物餵獼猴。圖／林務局羅東林區管理處提供
林務局羅東林區管理處發現，太平山國家森林遊樂區常見台灣獼猴常，主要在宜專一線道路沿線、翠峰景觀道路12公里到14公里間，但近期有遊客錯誤示範，撒食物餵獼猴。圖／林務局羅東林區管理處提供

林務局羅東林區管理處發現，太平山國家森林遊樂區常見台灣獼猴，主要在宜專一線道路沿線、翠峰景觀道路12公里到14公里間，但近期因有遊客餵食獼猴，連太平山莊、中央階梯、翠峰山屋等區域都出現獼猴，管理處提醒不要示範與餵食，因獼猴與人類生活圈太過接近，會造成獼猴失去對人的戒心，不但不會躲避，還會主動靠近、甚至搶食。

羅東林區管理處並指出，有鑑於高雄柴山獼猴傷人事件頻傳，且玉山台灣獼猴更傳有「疱疹Ｂ病毒」案例，據疾管署指出「人類罕見疱疹B病毒感染」屬於人畜共通傳染病，羅東林管處為預防人猴衝突將加強現場觀察，必要時執行驅離或防治獼猴危害的措施，也請民眾遇到獼猴時，勿靠近、不要與其四目相接、更不要讓食物外露或餵食，以免人猴關係緊張致受搶奪食物或受到傷害。

羅東林區管理處表示，太平山蘊藏了多樣化的森林資源，生態資源也相當豐富，到太平山踏訪美麗的自然步道，常可巧遇黃喉貂、食蟹獴、山羌、台灣山羊、台灣獼猴、藍腹鷴及帝雉等稀有、保育類動物，讓民眾直呼驚喜，也要提醒民眾山區巧遇野生動物，切勿餵食，以維護自身安全。

林務局羅東林區管理處發現，近期因有遊客餵食獼猴，連太平山莊、中央階梯、翠峰山屋等區域都出現獼猴，管理處提醒不要示範與餵食。圖／林務局羅東林區管理處提供
林務局羅東林區管理處發現，近期因有遊客餵食獼猴，連太平山莊、中央階梯、翠峰山屋等區域都出現獼猴，管理處提醒不要示範與餵食。圖／林務局羅東林區管理處提供

台灣獼猴 羅東 太平山

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