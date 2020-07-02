聽新聞
test
0:00 / 0:00
不要餵食！太平山獼猴出沒 羅東林管處：必要時驅離
林務局羅東林區管理處發現，太平山國家森林遊樂區常見台灣獼猴，主要在宜專一線道路沿線、翠峰景觀道路12公里到14公里間，但近期因有遊客餵食獼猴，連太平山莊、中央階梯、翠峰山屋等區域都出現獼猴，管理處提醒不要示範與餵食，因獼猴與人類生活圈太過接近，會造成獼猴失去對人的戒心，不但不會躲避，還會主動靠近、甚至搶食。
羅東林區管理處並指出，有鑑於高雄柴山獼猴傷人事件頻傳，且玉山台灣獼猴更傳有「疱疹Ｂ病毒」案例，據疾管署指出「人類罕見疱疹B病毒感染」屬於人畜共通傳染病，羅東林管處為預防人猴衝突將加強現場觀察，必要時執行驅離或防治獼猴危害的措施，也請民眾遇到獼猴時，勿靠近、不要與其四目相接、更不要讓食物外露或餵食，以免人猴關係緊張致受搶奪食物或受到傷害。
羅東林區管理處表示，太平山蘊藏了多樣化的森林資源，生態資源也相當豐富，到太平山踏訪美麗的自然步道，常可巧遇黃喉貂、食蟹獴、山羌、台灣山羊、台灣獼猴、藍腹鷴及帝雉等稀有、保育類動物，讓民眾直呼驚喜，也要提醒民眾山區巧遇野生動物，切勿餵食，以維護自身安全。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言