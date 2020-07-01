陽大附醫多機能中心啟用 巧思呵護失智者

陽明大學附設醫院小規模多機能服務中心昨啟用，專為在地失智症患者量身打造。宜蘭多雨，中心內專屬照明，設計成不刺眼的太陽光，廊道壁圖如一幅幅風景，地板圖示像火車過站，一站一站，依年代分紅瓦閩南風、日式和風、 西式洋風格，有如進入時光隧道，喚醒美好時光。

多機能服務中心設在陽明大學新民院區，昨由院長楊純豪、宜蘭市長江聰淵等人共同啟用，中心整合日間照顧、居家服務與臨時住宿（喘息服務）資源，讓使用者可就近在社區、家裡，接受同一群照服員照顧服務。

中心內設備挑選極具巧思，有貓狗玩偶可抱，長輩可撫摸輕拍，觸摸不同部位叫聲也不一樣，相當療癒，且有助安定情緒。宜蘭多雨、日照不足，失智長者易日夜顛倒，智慧照明可防止長者無法分辨白天夜晚，增加照護困難。

國立陽明大學附設醫院昨啟用為失智者打造的小規模多機能中心，有貓與狗的玩偶可抱在懷裡，觸摸會叫，不同的部位叫聲不同，相當療癒。記者羅建旺／攝影

陽大附醫指出，台灣至107年1月，全國65歲以上的人口比率已達13.9%，宜蘭地區更已達15.4%，依衛生福利部失智盛行率調查，宜蘭失智症盛行率12.4%，高於全國平均值8%，輕度認知障礙占30.5%，也高於全國平均值14.8%，代表宜蘭縣長者失智情況較全國更為嚴重。

為此，陽大在新民院區以「全程」照護為規畫方向，包括從篩檢、診斷到治療的一站式整合門診、社區據點的樂智學堂乃至日間照護，失智護理之家及安寧照護，讓宜蘭長者能就近得到照護。