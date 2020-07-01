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好康在這裡／三倍券上路！ 飯店加碼搶客

聯合報 / 記者尤聰光楊濡嘉／連線報導
民眾持振興券入住鹿鳴溫泉酒店可折抵房費，使用安心專案另有小禮。記者尤聰光／翻攝
民眾持振興券入住鹿鳴溫泉酒店可折抵房費，使用安心專案另有小禮。記者尤聰光／翻攝

疫情趨緩後，安心旅遊、三倍券上路，各縣市政府、飯店業者推加碼優惠搶商機，讓效益擴大。

高雄市觀光局將配合三倍券的使用，與旅宿、觀光工廠合作，分紙券與電子支付兩種方式。憑紙本三倍券，到觀光工廠消費3000元，可購買價值4500元伴手禮。電子支付方面，市府與LinePay合作，用LinePay支付，可享「消費3000元、還2000元」優惠。

台東地區多家飯店、餐廳也加大拚經濟力道。今年12月底前，持三倍券住宿台東知本老爺，贈送晚餐買一送一券、房型升等券、雙人平日住宿優惠券。電話（089）510666。

持三倍券入住鹿鳴溫泉酒店，雙人房折抵房價6千元、6人房折抵房價1萬8千元，使用安心專案贈送歐舒丹洗沐組等。電話（089）550888。

凱旋星光酒店也推振興券方案，享安心旅遊補助1千元，搭配三倍券折抵房價，房價3千元折抵後，等於免自費入住。電話（089）329588。

凱旋星光酒店推振興券方案，安心旅遊可獲補助1千元，搭配三倍券又能折抵房價。記者尤聰光／翻攝
凱旋星光酒店推振興券方案，安心旅遊可獲補助1千元，搭配三倍券又能折抵房價。記者尤聰光／翻攝

觀光工廠 酒店 台東

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