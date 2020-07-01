美術教師轉職消防員 設計防火魔術卡

基隆市消防局為宣導火災逃生觀念，由曾當過美術代課教師的辦事員陳偉建設計宣導魔術卡和火災警報器軟磁鐵，局長陳龍輝說，盼吸引民眾注意，提升火災預防的基本概念和知識。

39歲的基隆市消防局災害管理科辦事員陳偉建，台南師範學院美術系畢業後，曾當過美術代課教師、私人企業企劃和才藝班教師，更一度辭去工作成了流浪教師，之後在親友推薦下苦讀考上消防警察。

陳偉建曾在外勤服務8年，期間他仍不放棄繪畫興趣，在消防局發揮專長，設計基隆市消防局局徽、空拍機隊隊徽和各式消防主題T恤，更曾獲得消防署救護宣導漫畫比賽個人組第2名佳績。

繼設計抗震主題魔術卡受到好評後，陳偉建這次再度挑戰設計無限循環摺頁的「火災不留情，預防要先行」防火主題宣導魔術卡2.0，盼能藉此宣導火災逃生觀念。

基隆市消防局長陳龍輝表示，民眾面對火災時掌握「小火快逃，濃煙關門」和3不1關門原則，不躲浴室、不往樓上逃生、不浪費時間找濕毛巾摀口鼻和關門開窗待救。

此外，陳龍輝說，根據消防局統計，基隆市去年共申裝6300顆住宅用火災警報器，從去年至今發揮預警作用讓民眾及早發現火勢的案例達19件，避免人命傷亡及財物損失，這次也特地製作火災警報器造型軟磁鐵，提醒民眾隨時注意炊事用火及用電安全。