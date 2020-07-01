宜蘭保釣決定最快7月4日成行 目標釣魚台能多遠走多遠

日本將釣魚台改名案，引發台灣保釣運動，宜蘭縣議會成立的「保護頭城釣魚台」辦公室今天宣布，原訂7月7日出海保釣，決定提前舉行「先行探勘，登島策略」的出海行動，已在協調與調度船隻，出海日期會在7日前，視船隻調度情況而定，最快7月4日，最慢7月6日成行，同時，辦公室透露，國民黨主席江啟臣、前總統馬英九對此很重視，邀請明天到宜蘭關心。

針對日本石垣市通過將釣魚台更名登野城尖閣，宜蘭縣議會日前除通過縣議員蔡文益臨時提議，建請縣政府將釣魚台更名為「頭城釣魚台」，並在縣議會一樓大廳，成立「保護頭城釣魚台辦公室」，啟動保釣工作。

對保釣行動，保護頭城釣魚台辦公室曾表示，要停止辦公室保釣活動，有兩項前提，第一點是除非是中央到地方協調，定調到底如何處理保護頭城釣魚台事宜，如果7月1日前中央願意來宜蘭說明與協調，辦公室願意馬上停止，第二點是希望日本石垣市撤回案子，恢復台日友好關係，如果有以上兩點，願意停止辦公室活動。

保護頭城釣魚台辦公室今天指出，今天是保釣辦公室給日方及中央最後的期限日，但未見中央、日方善意回應，並至保釣辦公室進行協調說明，雖日前農委會副主委陳添壽率漁業署副署長林國平及海巡署副署長蔡長孟等至宜蘭，但未對主權及漁權事宜定調宣示，只想摸頭不想解決問題，辦公室深感遺憾，中央如此不重視地方民意，另對於我們正式申請船員證一事，百般刁難，無奈之下，因此辦公室召開會議並決議，提前舉行「先行探勘，登島策略」出海行動。