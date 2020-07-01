最狂慶祝！清水大山攻頂「狂賀台灣正式清除口蹄疫」
農委會畜產試驗所所長黃振芳在臉書貼出「我們用攀登清水大山來慶祝台灣正式清除口蹄疫！」貼出在清水大山攻頂後「狂賀臺灣正式清除口蹄疫」的舉牌，組隊的是農委會副主委黃金城，也是帶領台灣能脫離口蹄疫區非常重要的防疫老將，台灣與口蹄疫奮戰24年，終成為非口蹄疫區，攀爬清水大山過程花了18.5小時經歷「2個月亮牛言個太陽」，有人形容「含淚爬上去」，艱辛過程有如台灣清除口蹄疫漫長的努力，終流下欣喜的淚水。
黃振芳表示，清水大山是知名的中級挑戰山岳，海拔不高約2408公尺，但路程相當遠，凌晨3時從宜蘭大同部落民宿出發，先經過大約9公里的林道，然後是陡升600公尺的稜線，壯觀的太平洋盡收眼底，再經過一段危險的碎石坡，在12點左右登頂。回程碰到下雨，樹根不能踩、石頭不能踩、濕滑的泥土不能踩，行程大耽誤，回到民宿已經過了晚上21點，前後走18個多小時，差一點破紀錄！（聽民宿主人說紀錄是24小時）。
農委會畜試所研考室陳翠妙形容「含著淚水跪著爬上去的！」清晨2點起床，3點起登，11點半攻頂，返程遇到下雨，回到彩虹山屋，已經晚上9點半，18.5小時的路程，從勇腳變成跛腳，體力耗盡，感謝堅強的20人團隊神隊友的幫忙，才能完成不可能的任務！黃振芳所長在每個人都疲憊艱困的時候，鼓舞士氣也拍照記錄。
黃振芳說，農委會有一群登山同好，攀爬清水大山是約兩個月前約定，農委會由副主委黃金城帶隊有13人參加（畜試所包括他共3人）另有7名山友共20人組成，利用端午節連假前往，因6月中旬世界動物衛生組織通知台灣正式改列為口蹄疫的非疫區，就想到在清水大山上舉牌慶祝，也可以激勵大家的意志力攻頂成功。
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