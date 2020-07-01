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基隆基金二路假日必塞 長期計畫18億設替代道路較可行

聯合報 / 記者游明煌/即時報導
基隆基金二路假日必塞，長期計畫18億設替代道路較可行。記者游明煌／攝影
基隆基金二路假日必塞，長期計畫18億設替代道路較可行。記者游明煌／攝影

新北市金山萬里每逢假日觀光人潮多，但台北來的車流下北二高後，往往在基隆基金二路大堵車，公路總局今天上午在金山舉行說明會，金山及基隆兩地民代與居民都參加，短中期改善今年底前會完成，長遠改善計劃研議「台62線跨越基金二路延伸萬里」的可行性，但提具三方案都因經費龐大且益效不高，不太可行。與會者認為設基金二路替代道路方案較為可行，經費只要18億元。公路總局表示，此案將會進一步研議，並開評估說明會。

短期改善作為基金二、三路已全面重新刨鋪，全線設置雙答4車道；中期改善將在武訓街及湖海路等重要路口調整中央分隔島並設置左轉專用道，避免轉彎車影響直行車流，今年底前完成。

長期改善基金二路塞車，公路總局說，台62線跨越基金二路延伸萬里可行性研究的3個方案，一是跨越基金二路延伸銜接萬里漁港方案，二、跨越基金二路延伸銜接萬里漁港的長隧道方案，三、跨越基金二路延伸銜接台2線 54.15K湖海路口前的方案。其中，一、二皆為跨越基金二路後，經中崙里、內寮里直接銜接萬里地區。

第一、二方案造價都近百億元，且益本比未達效益門檻，第三方案要30億，但符合效益門門檻。其中有一方案必須拆屋，基隆居民表達反對到底。

公路總局另提出基金二路替代路線方案，與會者認為較可行，基隆新北居民也能接受。新闢道路位置在台二線基金一路350號加油站旁，至台二線54.15K萬里外環道，長度2.3公里，車道路雙向4車道，總經費18.17億元，益本比1.06，符合效益門檻。

立委蔡適應服務處表示，公路總局在基金公路短、中期的改善，包括分隔島的打除，設置待轉車道、改善基金二路路廊等。台62線的延伸可行性評估，除對於北海岸交通的效益評估外，應要有相當內容評估不同方案在施工前中後對大武崙、基金公路一帶的影響與解決方案，這其中包括交通壓力及環境壓力，尤其是已經施作且已有初步效益的區域防洪計畫。

立委洪孟楷要求，長期方案必須在基隆、新北都有共識下才能進行，拆屋的方案及經費過高不可行的都不要考慮了，基金二路替代道路方案大家比較可以接受，就盡速進行可行性評估。

基隆基金二路假日必塞，長期計畫18億設替代道路較可行。記者游明煌／攝影
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