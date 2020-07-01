睽違30年 台東加拿村布農族人殺豬慶公車駛入

台東縣海端鄉加拿部落距台9線約2公里，30年來不曾有公車進入，經當地縣議員爭取，部落民眾今天清晨起就殺豬分享給布農族人，早上並穿上傳統服裝迎接公車進入部落。

清晨4時許，加拿部落民眾開始忙碌，殺豬分享給族人，並保留一個豬頭等待早上祭祀祈福。上午6時許，族人穿著傳統服飾，祭司手中握著茅草，並在桌上擺著祭品和酒，迎接公車從遠處進入部落，耆老們魚貫上車，有人感動說「公車終於又進到部落，這一刻，等了30年」。

位於山腳下的台東縣海端鄉加拿部落，距離台9線約2公里，30年來前不曾有公車進入，造成就學、就醫、購物不便。經當地縣議員張全馨嵐、海端鄉代表會主席胡淑貞爭取下，從7月1日起，公車繞進部落。

張全馨嵐表示，加拿部落距離省道的公車站有2公里，大人可以騎乘機車或開車進出，但是小朋友上下學要走2公里到公車站搭公車，一天要走4公里，冬天時上下學天色昏暗，非常危險，老人家就醫也很不方便。

她說，從今天起每天有5班公車繞進加拿部落，居民能直接在村內搭車，不僅學生可搭公車就學，高齡者也能搭公車到市場及街上採買、就醫，生活將更加便利，讓偏鄉地區也能分配到運輸資源，進一步縮短城鄉差距。

住在隔壁部落、就讀加拿國小5年級的胡以辰是現場最開心的小朋友，過去每天要騎半小時的腳踏車到學校，放學又要騎半小時回家，現在終於可以搭公車上下學，「很開心，夏天終於不必再流汗騎車上學了」。

加拿國小5名畢業生今天也到場體驗搭公車，他們說，以後到關山國中讀書就不用再從家裡走1個小時的路，到山下台9線的公車站搭車。