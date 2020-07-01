花蓮瑞穗鄉舞鶴近月未下雨 農民憂茶樹乾死
連日高溫炎熱，花蓮縱谷多次被中央氣象局警示為橙色燈號，位於縱谷的瑞穗鄉舞鶴茶區連續20多天未下雨，造成茶樹乾旱、葉片枯黃；農政單位呼籲農民申請旱害補助，以利相關單位會勘。
瑞穗鄉農會總幹事黃盛皇表示，瑞穗地區的茶園面積約100公頃，年產值高達新台幣3億元。由於今年氣候影響，目前粗估有75%的茶園受到旱害；茶農如果茶園損失達20%以上，可以到鄉公所申請旱害補助，以利相關單位會勘。
根據氣象站資料，瑞穗鄉舞鶴地區6月份降雨量僅28毫米，對於求雨若渴的茶區來說是杯水車薪。
舞鶴茶農高肇昫指出，近期已20多天未下雨，土壤曝曬在陽光下，對茶樹是很大的傷害，受損茶樹要半年後才能恢復。自家的茶園都採人工除草，過去草砍下去不會乾掉；今年像是噴殺草劑一樣很快就乾死。
茶農吳美玉說，這幾天可能天氣太熱、溫度太高，整個茶樹區都乾旱，最近也沒茶可採了，再繼續熱下去，茶樹可能會死掉。幾年前也曾遇到乾旱，這一次好像更嚴重。
農糧署東區分署長陳昌岑受訪表示，天然災害影響農作，農民可先至鄉公所登記，縣府組勘災小組會同農糧署東區分署、改良場等到縣地勘察；若受損面積達20%以上，即符合現金救助地區。
海拔100至300公尺的舞鶴台地適合茶樹生長，是天鶴茶的產地，經由小葉綠蟬吸吮而製成的蜜香紅茶，獨特的風味名聞全台。
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