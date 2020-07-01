基隆嶼開放登島第一天 首發遊客直呼100分

基隆嶼今天開放登島，首發航次上午9時出發，遊客返抵碧砂漁港後直呼很滿意，不僅環境好服務也很棒，整體分數給100分，還要再來一次。

今年登島全面改採網路預約制，每天開放1200人，基隆市政府並推出「環島+遶島」2小時及「全島+遶島」3.5小時行程。封島期間市府並整修候船亭、環島及登山步道等，每艘船也都隨團配有專業導覽解說員，提升船舶服務品質。

由於今天是平日，據基隆市政府統計僅有8航次預計共315人登島，桃園市蘆竹區錦興家政班一行40人上午6時30分從桃園南崁出發，上午9時搭乘首發「名隆號」航次，上午11時返抵碧砂漁港碼頭。

錦興家政班班長蔡沛淇接受中央社記者訪問表示，基隆嶼經過封島多年後，如今生態已逐漸恢復，整修後的步道也很好走，市府規劃的路線沿路也很乾淨，且今年改採預約登島，每天管制登島人數，遊憩品質也相對提升許多。

她說，船家服務很好解說很詳盡，解說員並全程陪同團員登島導覽，讓大家瞭解基隆嶼的生態和未來發展；另外，碧砂漁港以前不僅髒亂，空氣中還飄散著臭味，如今改善非常多，環境也很乾淨，感謝市府提升旅行品質。

家政班學員吳姓女子表示，這是她第一次登島，感受到島上充滿原始風貌美景，大家都玩地很開心，還想再來一次。