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復育成功 甲蟲秘境就在宜蘭河右岸大礁溪左岸
宜蘭市環河路的宜蘭河右岸堤防一帶，雪峰三路的大礁溪左岸堤防一帶，因成功復育，光蠟樹上，獨角仙大爆發，市長江聰淵今天現勘表示，獨角仙的出現代表水質好、陽光空氣好、樹木強健，可提供低碳旅遊，環境教育素材，但要保護、勿任意捕捉，讓人類與自然共存共榮。
市公所指出，宜蘭河為保有豐富自然生態系統的天然河川，常出現蜂、蝶、甲蟲、爬蟲和鳥類等多樣生態系，市公所為保護健全的生態，邀宜蘭縣生態教育協會及相關單位於現勘討論後，選擇於建國新村舊址和雪峰三路的大礁溪左岸堤防堤頂設置堆肥箱，作為獨角仙幼蟲撫育區。
市公所表示，近年效果顯現，獨角仙數量大暴發，每年6月至8月是獨角仙盛產期，牠們喜歡棲息在光臘樹上吸食汁液，有的展翅在樹下空中翱翔、有的落單在樹幹上、有的成群成對在樹幹枝條上或在樹幹基部交疊遊玩，吸引多人觀賞，並且在網路上熱烈討論。
不過，市公所提醒，美中不足的是，有少部人缺乏公德心，隨意抓捕獨角仙，令人不捨，希望可以放牠們一條生路，讓牠們能順利交配產出下一代，呼籲民眾能夠以愛護、尊重生命的心態觀察，切勿動手捕捉，若有教育需求也應於後期獨角仙交配完成後再行捕回觀察，以免破壞了大自然生態的平衡，也可以讓更多的人有親近和觀賞大自然生態之美的機會。
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