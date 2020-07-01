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花蓮新漁會大樓啟用 漁獲拍賣將重啟

中央社 / 花蓮縣1日電

經過5年等待，花蓮區漁會新大樓今天上午剪綵啟用，新大樓將結合辦公、漁獲拍賣及觀光等功能，因工程停擺的漁獲拍賣，近期內也將重新啟動。

花蓮區漁會總幹事林俊吉表示，原訂年初就要舉辦的啟用儀式，因武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延後至今，正好配合漁民節慶祝大會一起舉辦，漁民們都期待很久了。

林俊吉說，未來將恢復漁獲拍賣機制，並結合觀光、休閒，新大樓也計畫設置咖啡廳、餐廳等場域，配合周邊設施改善，希望吸引更多觀光客前來。

花蓮區漁會和舊漁會大樓都是民國36年成立、啟用，不過大樓歷經大小地震，導致鋼筋裸露、結構體安全堪憂，被鑑定成危樓，經漁會爭取，獲得農委會漁業署、花蓮縣政府經費補助，104年拆除重建。

新大樓為3樓建築物，1樓是漁獲拍賣市場、2樓是漁會辦公室，3樓則是活動中心、大禮堂；過去每週末上午11時至下午1時是漁獲拍賣時間，除了魚販參與外，也提供小包裝漁獲讓遊客參與，體驗喊價的樂趣，不過因大樓拆除工程，拍賣機制暫停。

花蓮縣政府農業處漁牧科長黃耀興指出，花蓮共計455艘漁船，每年漁獲量約100公噸，產值約1億5000萬元，以曼波魚及鰹魚為大宗，斥資5000萬元改建而成的花蓮區漁會新大樓啟用，最重要任務是建立公平、公正及公開的拍賣制度，保障漁民權益。

黃耀興指出，漁會冷凍設備可以冰存漁獲，避免因捕獲量多，影響價格穩定，另外，也協助漁民進行生鮮處理，從拍賣、冰存到辦公，都可在新大樓完成。

漁民 咖啡廳 疫情

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