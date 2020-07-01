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罕見！神秘雄三飛彈重兵佈署台東？民眾：開戰了嗎！？
今天中午12點半左右，疑似軍方雄三飛彈車隊行駛台東市區，罕見的是前方有警車開道，車隊長達500公尺長，中途停3次紅燈，軍容非常盛大壯觀。民眾驚呼：「開戰了嗎！？」不過，軍方保持一貫低調態度，請大家支持國防。
「第一次看到這麼長的部隊！」目擊的張姓市民說，一輛接著一輛的軍卡，上面還載著好像飛彈的箱子，看起來很壯觀，感覺好像要準備開戰一樣，不曉得是不是又要準備試射飛彈，但從來沒看過這麼多的飛彈。
軍方車隊今天中午經過台東市臨海路外環道，一路往北方向行駛，車隊裡有類似雷達的射控車、飛彈車、人員運輸車、救護車，甚至前方前導車為警方巡邏車，加一加車隊超過50輛，光載運飛彈的卡車就10輛。
有軍事迷看了影像後，研判這是國軍自製量產的「雄三飛彈」發射車，而不是愛國者或天弓三型飛彈發射車；雄三飛彈射程驚人，光是一般型射程就有150公里，要是改成陸地發射，改裝成增程型，射程高達400公里。
另也有軍事專家表示，軍方量產的雄三飛彈發射車，把雄三從海上搬到陸地上，不僅可以製造射程更長的飛彈，在公路上跑機動性也強，比起固定式基地，更不容易被敵人掌握行蹤，隨時能從岸際攻擊。
近年來，中共船艦時常繞行台灣東部外海，如果台東或花蓮全面佈署雄三飛彈，對於像遼寧艦或其它周邊護衛艦隊，都將最大威脅。不過，軍方對於這次飛彈車隊出現台東市區不做回應，僅一貫低調態度請大家支持國防。
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