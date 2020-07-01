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影／陽大附醫多機能中心 貓狗玩偶會叫天天有療癒陽光

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
國立陽明大學附設醫院今天啟用宜蘭首座、專為失智者打造的小規模多機能中心，有貓與狗的玩偶可抱在懷裡，觸摸會叫，不同的部位叫聲不同，相當療癒。記者羅建旺／攝影
國立陽明大學附設醫院今天啟用宜蘭首座、專為失智者打造的小規模多機能中心，有貓與狗的玩偶可抱在懷裡，觸摸會叫，不同的部位叫聲不同，相當療癒。記者羅建旺／攝影

國立陽明大學附設醫院今天啟用宜蘭首座、專為失智者打造的小規模多機能中心，其中，宜蘭雨多到會讓人煩，中心內專屬照明，設計成不刺眼的太陽光，即使在下雨後，也會讓使用者天天有陽光，心情開朗，而有貓與狗的玩偶可抱在懷裡，觸摸會叫，不同的部位叫聲不同，相當療癒，廊道壁圖如一幅幅風景，地板圖示像火車過站，一站一站，依年代，分紅瓦閩南風、日式和風、 西式洋風格，如進時光隧道，喚醒美好時光，靜居安好。

除多項設計專業又貼心，見證用心外，陽明大學附設醫院院長楊純豪更指出，研究發現，光線會對心情產生影響，要亮但不能太亮，心理學上，見到陽光出來就有新開始，因此，中心設非常標準化，設施完整，到這裡不只是照顧，交通大學與陽明大學合併後，會啟動臨床研究，一定有很多可以探討的地方，「問題會在這裡獲得答案」，能改變現在想法與作法。

多機能服務中心設在陽明大學新民院區，今天由院長楊純豪、宜蘭市長江聰淵、縣政府衛生局長徐迺維等多人共同啟用，中心整合日間照顧、居家服務與臨時住宿（喘息服務）資源，讓使用者可以就近在社區、在家裡，接受同一群照服員照顧服務。

陽大附醫指出，人口老化及失智人口比率增加已是世界性關注的議題，也是必須面臨的公共健康危機與挑戰，台灣至107年1月，全國65歲以上的人口比率已達到13.9%，宜蘭地區更已達到15.4%，依衛生福利部失智盛行率調查報告，宜蘭失智症盛行率12.4%，高於全國平均值8%，輕度認知障礙30.5%也高於全國平均值14.8%，代表宜蘭縣長者失智的情況較全國更為嚴重。

陽大表示，為此，陽大在新民院區以「全程」照護為規畫方向，包含從篩檢、診斷、治療一站式的整合門診、社區據點的樂智學堂乃至日間照護，失智護理之家以及安寧照護，讓宜蘭的老人都能在自己的社區就近即可得到很好的照護，同時也可減輕家屬照顧上的負擔，多機能中心為失智症患者打造專遲照護環境。

國立陽明大學附設醫院今天啟用，多機能中心廊道壁圖與地板圖示，如火車過站，一站一站，依年代，分紅瓦閩南風、日式和風、 西式洋風格，如進時光隧道。記者羅建旺／攝影
國立陽明大學附設醫院今天啟用，多機能中心廊道壁圖與地板圖示，如火車過站，一站一站，依年代，分紅瓦閩南風、日式和風、 西式洋風格，如進時光隧道。記者羅建旺／攝影
國立陽明大學附設醫院今天啟用多機能中心，廊道壁圖像一幅幅風景，如進時光隧道。記者羅建旺／攝影
國立陽明大學附設醫院今天啟用多機能中心，廊道壁圖像一幅幅風景，如進時光隧道。記者羅建旺／攝影
國立陽明大學附設醫院今天啟用宜蘭首座、專為失智者打造的小規模多機能中心，其中，專屬照明，設計成不刺眼的太陽光，院長楊純豪更指出，研究發現，光線會對心情產生影響，到這裡不只是照顧，交通大學與陽明大學合併後，會啟動臨床研究，一定有很多可以探討的地方。記者羅建旺／攝影
國立陽明大學附設醫院今天啟用宜蘭首座、專為失智者打造的小規模多機能中心，其中，專屬照明，設計成不刺眼的太陽光，院長楊純豪更指出，研究發現，光線會對心情產生影響，到這裡不只是照顧，交通大學與陽明大學合併後，會啟動臨床研究，一定有很多可以探討的地方。記者羅建旺／攝影
國立陽明大學附設醫院今天啟用多機能中心。記者羅建旺／攝影
國立陽明大學附設醫院今天啟用多機能中心。記者羅建旺／攝影

失智症 衛生局

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