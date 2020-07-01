聽新聞
test
0:00 / 0:00
花蓮漁會大樓斥資5千萬元興建今啟用 將恢復拍賣制度
斥資5千萬元興建的花蓮區漁會魚市場辦公大樓，今天剪綵啟用。區漁會總幹事林俊吉說，會恢復魚市場拍賣機制，並朝觀光、休閒、育樂等方向，多功能使用。
花蓮區漁會從民國36年成立至今，舊大樓老舊，數十年來又歷經颱風、地震等摧殘，大樓結構嚴重受損龜裂、牆面斑駁剝落，區漁會提出興建魚市場大樓計畫，經漁業署補助3750萬元，縣府補助1000萬元，漁會配合款250萬元，於民國104年10月動工興建，總工程款5000萬元。
新大樓日前完工，今天由區漁會理事長簡光臺、縣長徐榛蔚、花蓮市長魏嘉賢等人剪綵啟用，一樓將作為魚貨拍賣市場、二樓為辦公室，三樓則是漁民活動中心、大禮堂。
漁會總幹事林俊吉說，感謝農委會漁業署、縣政府補助，才有這麼好的場地。未來恢復魚市場拍賣制度，也會拓展周邊設施，結合觀光、休閒、育樂功能。
花蓮縣政府農業處漁牧科長黃耀興說，花蓮漁獲量每年約100噸，以曼波魚、鰹魚為主，年產值約1億5000萬元。拍賣制度以公平、公開、公正方式讓魚商競標，可以保障漁民權益，另外新大樓也會有冷凍設備，方便冰存魚貨。
漁市場拍賣原本僅供有承銷牌的魚販競標，區漁貨為推展漁港觀光，過去曾免費借牌供民眾加入喊價，體驗競標的樂趣。不過，新大樓興建期間，拍賣暫停，未來是否再開放，漁會表示還在研議。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言