花蓮漁會大樓斥資5千萬元興建今啟用 將恢復拍賣制度

斥資5千萬元興建的花蓮區漁會魚市場辦公大樓，今天剪綵啟用。區漁會總幹事林俊吉說，會恢復魚市場拍賣機制，並朝觀光、休閒、育樂等方向，多功能使用。

花蓮區漁會從民國36年成立至今，舊大樓老舊，數十年來又歷經颱風、地震等摧殘，大樓結構嚴重受損龜裂、牆面斑駁剝落，區漁會提出興建魚市場大樓計畫，經漁業署補助3750萬元，縣府補助1000萬元，漁會配合款250萬元，於民國104年10月動工興建，總工程款5000萬元。

新大樓日前完工，今天由區漁會理事長簡光臺、縣長徐榛蔚、花蓮市長魏嘉賢等人剪綵啟用，一樓將作為魚貨拍賣市場、二樓為辦公室，三樓則是漁民活動中心、大禮堂。

漁會總幹事林俊吉說，感謝農委會漁業署、縣政府補助，才有這麼好的場地。未來恢復魚市場拍賣制度，也會拓展周邊設施，結合觀光、休閒、育樂功能。

花蓮縣政府農業處漁牧科長黃耀興說，花蓮漁獲量每年約100噸，以曼波魚、鰹魚為主，年產值約1億5000萬元。拍賣制度以公平、公開、公正方式讓魚商競標，可以保障漁民權益，另外新大樓也會有冷凍設備，方便冰存魚貨。