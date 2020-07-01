快訊

影／不滿中火重啟二號機 議員絕食48小時後遭強制送醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

花蓮漁會大樓斥資5千萬元興建今啟用 將恢復拍賣制度

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮區漁會大樓斥資5000萬元興建，今天啟用。記者王燕華／攝影
花蓮區漁會大樓斥資5000萬元興建，今天啟用。記者王燕華／攝影

斥資5千萬元興建的花蓮區漁會魚市場辦公大樓，今天剪綵啟用。區漁會總幹事林俊吉說，會恢復魚市場拍賣機制，並朝觀光、休閒、育樂等方向，多功能使用。

花蓮區漁會從民國36年成立至今，舊大樓老舊，數十年來又歷經颱風、地震等摧殘，大樓結構嚴重受損龜裂、牆面斑駁剝落，區漁會提出興建魚市場大樓計畫，經漁業署補助3750萬元，縣府補助1000萬元，漁會配合款250萬元，於民國104年10月動工興建，總工程款5000萬元。

新大樓日前完工，今天由區漁會理事長簡光臺、縣長徐榛蔚、花蓮市長魏嘉賢等人剪綵啟用，一樓將作為魚貨拍賣市場、二樓為辦公室，三樓則是漁民活動中心、大禮堂。

漁會總幹事林俊吉說，感謝農委會漁業署、縣政府補助，才有這麼好的場地。未來恢復魚市場拍賣制度，也會拓展周邊設施，結合觀光、休閒、育樂功能。

花蓮縣政府農業處漁牧科長黃耀興說，花蓮漁獲量每年約100噸，以曼波魚、鰹魚為主，年產值約1億5000萬元。拍賣制度以公平、公開、公正方式讓魚商競標，可以保障漁民權益，另外新大樓也會有冷凍設備，方便冰存魚貨。

漁市場拍賣原本僅供有承銷牌的魚販競標，區漁貨為推展漁港觀光，過去曾免費借牌供民眾加入喊價，體驗競標的樂趣。不過，新大樓興建期間，拍賣暫停，未來是否再開放，漁會表示還在研議。

花蓮區漁會大樓斥資5000萬元興建，今天剪綵啟用。記者王燕華／攝影
花蓮區漁會大樓斥資5000萬元興建，今天剪綵啟用。記者王燕華／攝影

漁民 漁業署

延伸閱讀

持三倍券玩花蓮 夜市擬推套餐組合消費200元抽電視

花蓮端午返鄉專車搭乘率逾9成 中秋連假續辦

門諾醫院獲贈重症加護型保溫箱 守護花蓮早產兒

安心旅遊明上路 花蓮旅宿業者打出6、7折推套裝搶客

相關新聞

影／陽大附醫多機能中心 貓狗玩偶會叫天天有療癒陽光

國立陽明大學附設醫院今天啟用宜蘭首座、專為失智者打造的小規模多機能中心，其中，宜蘭雨多到會讓人煩，中心內專屬照明，設計成...

花蓮漁會大樓斥資5千萬元興建今啟用 將恢復拍賣制度

斥資5千萬元興建的花蓮區漁會魚市場辦公大樓，今天剪綵啟用。區漁會總幹事林俊吉說，會恢復魚市場拍賣機制，並朝觀光、休閒、育...

落實台東偏鄉交通正義 公車今起駛入海端鄉加拿村

為解決海端鄉加拿村居民以往需步行近2公里才有公車搭的不便，台東縣政府交通及觀光發展處協調鼎東客運及交通部公路總局高雄區監...

基金一路夜間封閉一半車道刨鋪路面 對向調撥雙向通行

大學指定科目考試7月3到5日舉行，基隆市政府今天起到7月5日暫停核發夜間施工路證，以免干擾考生最後衝刺。公路總局預計6日...

基隆北寧路1噸落石崩 公路總局空拍將設擋土牆

台2線68K基隆北寧路段因連日高溫及午後陣雨影響，昨天發現有落石現象，為確認落石位置，工務段使用UAV進行空拍，並且3D...

基隆市府與多家泳池業者協調 暑假民眾不用證件享半價

暑假將至，基隆市政府與多家泳池業者協調後，今年暑假首度開放民眾不需持任何證件，即可享門票優惠入場，票價最低5折，只要40...

探索夢號回基隆 跳島遊快了

雲頂集團星夢郵輪「探索夢號」昨天重返基隆港，船上588名船員經隔離檢疫14天，加上7天自主健康管理確認安全，就可申請載客...

鳥會：海豹岩設管制區 基市府不同調

基隆市八斗子打卡熱點海豹岩常有人爬上去拍照，如何保護、管理引爭議，基隆鳥會申請提報為「特殊地形及地質現象的自然紀念物」，...

叫我第一名／田楊橋校長 致力偏鄉射箭運動

花蓮縣卓溪國小校長田楊橋致力於偏鄉射箭教育，帶出來的學生曾出國拿下金牌殊榮，在各項競賽上也表現不俗。田楊橋說，任教後發現...

守護早產兒 門諾獲贈保溫箱

花蓮縣逾7成新生兒在門諾醫院出生，其中每年約有120名早產兒，需以保溫箱照護。「麥當勞叔叔之家慈善基金會」看到東部醫療需...

影／空拍基隆嶼看「台灣龍珠」這麼美 明天等你來登島

有「台灣龍珠」美譽的基隆嶼，明天正式開放登島，基隆市政府今天在碧砂漁港舉辦「2020基隆嶼登島啟航儀式」，市長林右昌率領...

今年台東熱氣球活動 縣府公布共有28顆國外造型球造訪

台東「台灣國際熱氣球嘉年華」將在7月11日登場，但受新冠肺炎影響，大家關心的國外造型球到底有幾顆，縣府今天下午公布答案，...

熱門新聞

提供老人用餐！南六董座黃清山為家鄉蓋中央廚房首曝光

汐止明峰街298巷難迴轉 拆違建還路於民

超夢幻美景！阿里山上遠眺百公里外海上六輕運油船隊

爬上電線桿開滿花 最強火龍果樹長至半天高

不是詐騙！ 桃園加碼500元電子旅遊券 4萬人收中獎簡訊

入住桃園旅宿送免費1日遊 今起開放預約限量5千名

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。