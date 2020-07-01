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落實台東偏鄉交通正義 公車今起駛入海端鄉加拿村

聯合報 / 記者尤聰光/台東即時報導
村莊布農族耆老以傳統儀式，為公車祈福。記者尤聰光／翻攝
村莊布農族耆老以傳統儀式，為公車祈福。記者尤聰光／翻攝

為解決海端鄉加拿村居民以往需步行近2公里才有公車搭的不便，台東縣政府交通及觀光發展處協調鼎東客運及交通部公路總局高雄區監理所，今天起公車駛入村子，村民終於有公車搭相當開心。

縣府交觀處表示，公車路線讓居民能直接在村內搭車，不僅學生可搭公車就學，高齡者也能搭公車到市場及街上採買、就醫，生活上將更加便利，讓偏鄉地區也能分配到運輸資源，進一步縮短城鄉差距。

位處海端鄉南境的加拿村，居民往返交通工具除了騎車與開車，只能依賴行經台9線的公車，幾十年來大眾運輸並沒有深入村內，距離公車站牌將近2公里，到省道的聯外運輸只能依靠私人運具或步行，才能銜接公車前往其他鄉鎮，交通十分不便。

經在地縣議員張全馨嵐與鄉代會及村長等積極爭取，並由縣府、台東監理站與客運業者協調，決定利用鼎東客運既有班次路線繞駛進部落，在村內新設「加拿國小」站及「加樂部落」站，以公車每天5個班次繞駛進加拿村，首班車也在今天駛進村子裡。

「以後不用騎單車了。」胡姓小五生開心說，5年來都騎半個小時的單車到學校，現在有公車，以後再不用辛苦了。另林姓耆老說，「有公車對我們老人家方便多了，外出買東西、看醫生也不用包車」。

公車時間分別是早上7點往關山的「8167A台東-關山」，供學生通學及長者就醫，下午則有「8165A台東-池上(經瑞源、池上大橋)」；返程8點多往台東的「8166A台東-池上(經瑞源、海端)」及中午的「8165A台東-池上(經瑞源、池上大橋)」，供購物或看診完的村民返家，最後一班下午5點25分的「8163A台東-池上(經武陵、海端) 」則是供學生放學後的返家班次。

台東縣海端鄉加拿村，等了幾十年今天起終於有公車駛入村子載送服務。記者尤聰光／翻攝
台東縣海端鄉加拿村，等了幾十年今天起終於有公車駛入村子載送服務。記者尤聰光／翻攝

公車 台東 單車

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