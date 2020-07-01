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基金一路夜間封閉一半車道刨鋪路面 對向調撥雙向通行
大學指定科目考試7月3到5日舉行，基隆市政府今天起到7月5日暫停核發夜間施工路證，以免干擾考生最後衝刺。公路總局預計6日起在夜間施工，重新刨鋪基金一路路面，完工之後，基金公路將更平整，全線都是雙向各2線道。
公路總局1第區養護工程處公告，預計7月6日至17日晚上8點到隔天上午6點，封閉基金一路進行道路全面刨鋪工程。施工期間封閉單向車道，對向車道改採調撥車道雙向通行，請用路人行經施工路段，注意前方路況，依循指示通行，維護行車安全。
基隆市政府工務處養護工程科長簡翊哲今天表示，大學指定科目考試7月3到5日舉行，市府工務處6月23日就發文相關工程單位，7月1日到5日暫停核發夜間施工路證，以免干擾考生最後衝刺。海大考場附近則是3日到5日全天暫停施工，避免妨礙考生應試。
基金公路是基隆往來北海岸要道，假日常因難以消化國道3號、萬瑞快速道路車流。公路總局分3階段全面刨鋪路面，基金二、三路已完工，基金一路原定6月底前完成，但因自來水管線降埋作業拖延，預計6日起施工，遇雨順延。
公路總局第1區養工處基隆工務段長張育瑋說，前年底自基市府手中接管基金公路後，規劃管線探挖、路底層改良、面層刨鋪3階段施工改善，讓路面更平整。基金公路原本僅基金一路為雙向各2線道，基金二、三雙向各1線道，部分路段有設機車優先道，路面重鋪後重劃標線，全線都改成雙向各2線道。
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