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基隆北寧路1噸落石崩 公路總局空拍將設擋土牆
台2線68K基隆北寧路段因連日高溫及午後陣雨影響，昨天發現有落石現象，為確認落石位置，工務段使用UAV進行空拍，並且3D建模以尋找出落石發生點位。公路總局今天表示，將設置擋土牆及攔石柵欄等設施以確保用路人安全。
基隆北寧路碧砂漁港對面山壁昨天上午發生山坡土石崩落，1顆1噸多大石滾落後碎裂成數小塊，碎石散落車道上，險砸經過車輛，議員藍敏煌、碧砂里長黃志強趕至處理，認為多年前附近山坡有巨石崩落，附近多有擋土牆，就缺這一段還沒有設，建議趕快建起來，避免行經人車發生危險。
公路總局指出，由空拍影像研判邊坡地錨上方無落石滾動軌跡，邊坡地錨設施穩固，地錨下方以人工清除雜木巡查，經施工人員確認落石位置，因樹根撐開風化岩層岩縫，造成岩層掉落岩塊，工務段後續將持續進行刷坡、噴漿保護等，並分析落石軌跡，設置擋土牆及攔石柵欄等設施以確保用路人安全。
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