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基隆市府與多家泳池業者協調 暑假民眾不用證件享半價
暑假將至，基隆市政府與多家泳池業者協調後，今年暑假首度開放民眾不需持任何證件，即可享門票優惠入場，票價最低5折，只要40到50元。泳池業者暑假期間也開出不同游泳等課程，希望藉由基礎游泳能力教學、水中自救能力等課程，在安全水域中享受炎夏中清涼。
市府教育處今年與多家泳池業者協調，暑假首度開放民眾不需持任何證件，即可享門票優惠入場，票價最低5折，包括碇內國小、暖西國小、七堵國小、建德國中、安樂國小等，暑假期間票 價40到50元。泳池業者另外也針對暑假期間開出不同級數親子游泳等課程，希望藉由基礎游泳能力教學，如浮板打水、韻律呼吸、水母漂、水中自救能力等親子課程。
暑期戲水旺季，教育處規畫一連串活潑有趣水上活動，讓學生多元親水體驗，在安全水域游得安心，相關活動訊息公布教育處網站及臉書粉專(網址：https://goo.gl/MvmQvE)。
教育處並與海洋大學共同辦理特色水域活動「夏季歡樂，親子同舟遊」，從7月11日至7月15日，每日2梯次，每梯次最多60人，歡迎5歲到60歲的大小朋友報名參加，相關報名資訊可逕洽FB潛能無限~探索海洋粉絲團網頁(https://reurl.cc/GVRO23 )。
為維護學生戲水安全，教育處也與校外會等，在暑假期間每周三及周六執行水域進行聯合巡查，地點包含石公潭水域、外木山澳底沙灘與中山及安樂區海岸線、友蚋溪、海大貯木池、和平島公園、長潭里垃圾場防波堤及中正區海岸線等地。市府會在潮境公園潮間帶及大坪海岸、富民親水公園等3處水域打卡熱點，宣導水域安全相關知識如「防溺五步」、「救溺十招」。
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