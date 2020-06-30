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今年台東熱氣球活動 縣府公布共有28顆國外造型球造訪
台東「台灣國際熱氣球嘉年華」將在7月11日登場，但受新冠肺炎影響，大家關心的國外造型球到底有幾顆，縣府今天下午公布答案，51天活動將有28顆國外造型球造訪台東。
縣府交通及觀光發展處表示，疫情影響下，使得各國熱氣球及飛行員來台行程延誤，甚至取消，不過，仍有許多國外飛行員願意被隔離14天方式爭取來台參與活動。
51天的活動可以追逐國外的造型球計有28顆，其中有10顆是第一次來台東，每天主場地鹿野高台將維持5到6顆造型球立球，以及5到6顆繫留球。
交觀處強調，7月11日到8月30日連續51天不縮水辦理，除有28顆國外造型球，另有舉辦7場次的光雕音樂會和6場次最美星空音樂會。而今年將首次挑戰台東森林公園光雕音樂會。
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