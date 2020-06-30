台東景點小野柳可望正名「富岡地質公園」

台東東海岸知名景點「小野柳」，交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處推動正名為「富岡地質公園」，7月2日將由縣府文資會進行審議，若通過，將逐步取代小野柳名稱。

東管處長林維玲表示，小野柳地質學名為「富岡砂岩」，前年文資法納入地質公園後，並開始推動正名，希望結合在地富岡社區的人文歷史、多元族群，推行永續觀光。

小野柳正名計畫，主要是想回歸台灣最大的地質、地形、地貌原始主題特色，未來先會採取雙品牌模式，如小野柳風景區下面並掛富岡地質公園來推廣，再逐步方式取代。

小野柳位於台東市富岡里，是進入東海岸第一個風景區，由厚層砂岩與薄層泥岩交互沈積，因為地質構造的變動，使得巨大砂頁岩上下倒置，珊瑚礁又覆蓋上去，海浪長年累月的侵蝕沖刷，呈現出造型奇特的地質現象，宛如天然雕刻公園。

富岡里里長曾阿粉表示，她非常贊成台東「小野柳」改為「富岡地質公園」，大多數里民都支持改名；以前遊客提到小野柳卻不知在富岡里，更名為富岡地質公園對地方有加分作用。