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好消息 太平山蹦蹦車7月10日起全線恢復行駛

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
林務局羅東林區管理處今天宣布，太平山國家森林遊樂區蹦蹦車，今年初因軌道下邊坡崩塌，經半年修復坡邊，7月10日起恢復全線通車。圖／林務局羅東林區管理處提供
林務局羅東林區管理處今天宣布，太平山國家森林遊樂區蹦蹦車，今年初因軌道下邊坡崩塌，經半年修復坡邊，7月10日起恢復全線通車。圖／林務局羅東林區管理處提供

林務局羅東林區管理處今天宣布，太平山國家森林遊樂區蹦蹦車，今年初因軌道下邊坡崩塌，經半年修復坡邊，7月10日起恢復全線通車。

太平山國家森林遊樂區蹦蹦車是人氣設施，因軌道與坡邊工程，自1月10日起，蹦蹦車僅行駛至1公里處即折返，並調整票價為50元，經過半年的工程修復，將從7月10日起，恢復全線通車，行車距離將由1公里恢復至茂興車站(3公里處)。

同時，羅東林區管理處表示，7月6日到9日蹦蹦車復駛試營運，7月7日配合安全演練當日末班車為上午11點30分，試營運期間，票價仍維持50元，7月10日正式復駛後，票價將調回180元。

蹦蹦車全線通車後，將恢復每小時發車一班次，首班車發車時間為7點30分，末班車發車時間為下午2點30分，7月、8月每天及9月份國定例假日另加開下午3點30分的班次，羅東林區管理處請民眾搭乘前留意相關售票資訊，另外，為配合防疫工作，搭乘蹦蹦車還請乘客全程配戴口罩。

羅東林區管理處指出，蹦蹦車為昔日太平山伐木時期運材機具，行駛過程發出「蹦！蹦！」聲響而得名，太平山結束伐木事業後轉型為森林遊樂區，蹦蹦車也隨之轉型為遊憩設施讓民眾搭乘體驗，其特色為開放式車廂，沒有窗戶隔離，遊客在乘車過程中，穿梭樹林、鐵橋，可以自由地呼吸森林芬多精，擁抱大自然的氣息，是來太平山最獨特的遊憩體驗。

蹦蹦車在終點站茂興車站下車後，可走訪茂興懷舊步道，上下環線兩旁腹地滿佈著耐溼耐蔭的小林木、蕨類與地被植物及古樸的鐵軌與工寮遺跡，充滿懷舊情懷，彷彿穿越歷史現場，是太平山不能錯過的景點之一。

太平山 羅東 森林遊樂區

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