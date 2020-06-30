不滿當小的 小野柳更名富岡地質公園7月2日審議

台東東海岸小野柳地質景觀媲美北海岸野柳，地方人士認為，稱「小」野柳是被小看了。東管處為此申請成立「富岡地質公園」，台東縣政府文資會將在7月2日審議。

東管處小野柳遊憩區位於台東市富岡里，緊鄰富岡漁港，海岸地質由厚層砂岩與薄層泥岩交互沉積，因地殼變動，巨大砂頁岩上下倒置，經海浪長年累月的侵蝕沖刷，呈現出造型奇特的地質景觀，宛如天然雕刻公園。

前觀光局東部海岸國家風景區管理處長洪東濤認為，相較於北海岸野柳風景區，「小野柳」的地質更壯觀，稱「小」是被小看了，因此東管處在2年前規劃正名為「東部海岸富岡地質公園」，希望結合在地富岡社區的人文歷史、多元族群，推行觀光。

現任東管處長林維玲表示，經過多方評估，並取得地方共識，已正式向台東縣政府申請成立「富岡地質公園」，縣府7月2日將召開文資會審議。

林維玲表示，「小野柳」之名已流傳數十年，其實它只是都市計畫風景特定區的名稱，並非正式地名；不過，小野柳已為大家所熟悉，若貿然改為富岡，遊客恐不知道，所以即使成立富岡地質公園，小野柳之名仍將存在，並且在路標及文宣上並列，待大家有朝一日習慣叫它富岡後，再廢除小野柳。