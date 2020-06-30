批村長反對採礦不積極 宜縣中華村民7月4日要投票罷免他

宜蘭縣選舉委員會今天公告，第21屆員山鄉中華村長許正東罷免案，投票人人數為586人，7月4日投票，提醒戴口罩、保持社交距離，排隊投票；同時，罷免案通過門檻為147票，且同意罷免的票數要多於不同意票。

許正東被罷免案理由之一是，永侒公司要在宜蘭縣員山鄉中華村採礦案，引發反對，有村民認為村長許正東無積極作為，立場反覆，提案罷免，對此，許正東受訪時表示，這是選舉恩怨，對罷免案，交由村民決定。

對罷免案，宜蘭縣選舉委員會預訂7月4日上午8點至下午4點投票，2處投開票所分別設在內城國小化育分校、北基宜花金馬分署職業訓練所。

宜蘭縣選舉委員會提醒，投票人記得攜帶國民身分證、印章及投票通知單，到指定的投票所投票，因應新冠肺炎防疫，佩載口罩進入投票所，進入投票所須量測體溫及手部消毒，保持社交距離排隊投票，居家隔離、居家檢疫的民眾不得進入投票所投票或參觀開票，有發燒症狀前往投票時，須登記姓名及聯絡方式，並配戴手套後依循工作人員引導至專用遮屏投票，參觀開票須配戴口罩、登記姓名及聯絡電話。

宜蘭縣選舉委員會表示，公告投票人人數為586人，依此，同意罷免案通過門檻為147票，且同意票數要大於不同意票。