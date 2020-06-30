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門諾醫院獲贈重症加護型保溫箱 守護花蓮早產兒

中央社 / 花蓮縣30日電

花蓮門諾醫院每年迎接縣內約7成新生兒，其中約有120名早產兒，今年院內獲贈2台重症加護型新生兒保溫箱，兼具病房、手術台等多功能設備，降低因移動產生的感染風險。

門諾醫院小兒科主任鄭永隆指出，對體重極低、器官尚未發育完全的早產兒來說，「移動」可能存在失溫、腦部震動或出血等高度潛在風險。

門諾醫院護理長廖雅婷指出，早產兒血管小且還不成熟，連燈光、空氣對他們都是很大的刺激，因醫療處置帶來的移動，都可能造成血液、血流的劇烈變化，造成生命跡象的不穩定。

廖雅婷指出，「重症加護型新生兒保溫箱」可結合保溫箱及加護處理台等功能，當寶寶需要處置，只要將蓋子移開就是手術處理台，蓋上後，就變回保溫箱，寶寶身上的生理檢視器都不需移動。

門諾醫院指出，今年受到麥當勞叔叔之家慈善基金會捐贈2台重症加護型新生兒保溫箱，彌補醫療設備缺口，優先提供給體重低於1000公克或經醫生評估需要使用的早產兒使用，平均都會住上1至2個月，狀況較穩定後，就會住回一般保溫箱，不需要另外收費。

出生時體重只有685公克的「惠媛」，出生後還來不及讓媽媽抱，就直接送進新生兒加護病房，在重症加護型新生兒保溫箱住了1個多月，也是新設備的第一位房客，現在體重已經超過2300公克，順利出院和爸爸媽媽團聚。

門諾醫院長吳鏘亮感謝麥當勞叔叔之家慈善基金會看見東部醫療需求，捐贈2台重症加護型新生兒保溫箱及5部兒童輪椅，為早產兒提供完善醫療環境，守護小小花蓮人長大。

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