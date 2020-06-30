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海豹岩惹議！鳥會質疑市長被蒙蔽 林右昌：誤會了

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆鳥會在2018年依法向市政府提報海豹岩為具有「特殊地形及地質現象的自然紀念物」。圖／基隆鳥會提供
基隆鳥會在2018年依法向市政府提報海豹岩為具有「特殊地形及地質現象的自然紀念物」。圖／基隆鳥會提供

基隆市八斗子打卡熱點海豹岩常有人爬上去拍照，如何保護、管理引發爭議。基隆鳥會常務理事沈錦豐指出，申請提報海豹岩為具有「特殊地形及地質現象的自然紀念物」，為的就是讓保護海豹岩可以有法律依據，而不是像市長所說的「較難單就海豹岩設立管制區域」，質疑「市長被蒙蔽了嗎？」林右昌回應表示沈誤會了，市府的想法是要如何有效的管理，永續存在。

市長林右昌28日到八斗子海豹岩淨灘時，曾提及海豹岩附近水域目前是開放區域，較難單就海豹岩設立管制區域，應朝大範圍地質景觀區整體思考，也呼籲大家一同維護海豹岩，避免觸碰是對待大自然最好的方式。

沈錦豐表示，基隆鳥會在2018年依法向市政府提報海豹岩為具有「特殊地形及地質現象的自然紀念物」，為的就是讓保護海豹岩可以有法律依據，維護管理的事情讓當地社團來執行，快放暑假了，市府準備好了嗎？令人捏一把冷汗。

文化資產保存法「自然紀念物」中關於特殊地形及地質現象，就是為因應小區域的特殊自然地質地形景觀保存需求，維護其自然遺產價值，又無須像自然保留區般嚴格限制人員進出，這可讓志工勸導時有罰則當後盾，除保護海豹岩不被破壞，也間接保障潮間帶生態及遊客的安全。

林右昌回應說，海豹岩因為比較偏遠，且為單一的地質景觀，當然它非常的重要，很單純把它畫成一個什麼的區域，並沒有辦法有效的官理，和潮境公園不太一樣，因為並沒有一個實際管理的單位。目前整個海岸地區還是屬於國有財產署，目前市府思考的是比如地質景觀區等有相關管理的機制，才不會有效的管理。

林右昌指出，海岸的親海使用和地質景觀的保護，兩者如何兼顧是市府要進一步思考的，市政府的想法是要如何有效的管理，讓非常棒的地質景觀能永續的存在，這是比較重要的事情。

林右昌 基隆 遺產

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