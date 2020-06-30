快訊

拒煎炸、愛清燉…最講究養生的她 卻永遠缺席同學會了

整理包／109指考戰士倒數衝刺！ 各科考前重點整理一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

端午連假台東湧入3.7萬車次沒塞車 4大因素成關鍵

聯合報 / 記者尤聰光羅紹平／台東縣即時報導
端午4天連假結束，台東縣湧入3.7萬車次，縣境交通卻相當順暢，沒有塞車或回堵情形。本報資料照片
端午4天連假結束，台東縣湧入3.7萬車次，縣境交通卻相當順暢，沒有塞車或回堵情形。本報資料照片

端午4天連假結束，台東縣湧入3.7萬車次，縣境交通卻相當順暢，沒有塞車或回堵，令用路人驚訝。警方表示，主要不少民眾提前一天上路，另重點路段交管及南迴改4線道、提速也是未塞車很大的因素。

公路單位統計4天端午連假湧入台東總車流量為3.7萬車次，但均未造成車輛回堵塞車狀況。往年3天以上連假，台東縣境內包括縱谷線、綠色隧道、台11線富岡段及南迴多良段，因車流量大，造成車輛回堵，整條道路宛如大型停車場，讓開車返鄉及出遊民眾抱怨。

不過，今年4天端午連假，這幾處路段交通可以說相當順暢，平均車速60公里以上，警方表示，除了民眾提前上路減緩車流，重點路段和號誌燈機動交管及南迴改至台東市拓寬4線車道，是保持車流順暢原因。

另南迴改原60公里提速70公里，也讓車流得以加速前進，降低後方車回堵。

連假 台東 塞車

延伸閱讀

疫情後報復性旅遊 端午連假逾40萬人次遊客湧入台東

端午首日國五塞爆 南下4.9萬輛次為歷年端午連假之最

連假觀光開紅盤 恆春半島旅遊人次達13萬成長近3成

端午連假澎湖玩三天燒1.5萬「比出國貴？」 網噓爆曝原因

相關新聞

端午連假台東湧入3.7萬車次沒塞車 4大因素成關鍵

端午4天連假結束，台東縣湧入3.7萬車次，縣境交通卻相當順暢，沒有塞車或回堵，令用路人驚訝。警方表示，主要不少民眾提前一...

守護早產兒 門諾醫院獲贈加護型保溫箱

花蓮縣有超過7成的新生兒在門諾醫院出生，其中每年約有120名早產兒，需要先到保溫箱照護，「麥當勞叔叔之家慈善基金會」看到...

原民妹妹不流利台語賣名產 少女近況曝光網驚：長大了

近二年來一名在遊覽車上叫賣的原住民妹妹，因為一口不太流利的台語以及逗趣可愛的模樣，在網路上爆紅，過去妹妹頂著一頭香菇頭髮...

「探索夢號進港」基隆港睽違已久 重現國際郵輪身影

雄獅旅遊和基隆市政府推出國內跳島4天遊輪行程，星夢郵輪「探索夢號」今早駛入基隆港，停靠西3號碼頭。新冠肺炎爆發後，基隆內...

花蓮富里罷免鄉長 提議人跨過門檻

花蓮富里鄉部分鄉民因不滿縣府考慮設置垃圾轉運站，鄉公所卻未說明，發起罷免鄉長陳榮聰行動，第一階段提議人已達1％門檻，昨天...

基隆南榮河 整治工程動工

基隆市政府發包整治南榮河，昨天舉辦工程動土典禮。基隆市長林右昌說，要改善基隆港水質，必須先整治田寮、旭川、西定及南榮河，...

水保局推農村觀光 上赤科山用振興券8折優惠

水保局花蓮分局與台鐵合作，推出「金針花海」赤科山農村體驗遊程，結合山上22個特色農家，訂於8月22日搭乘台鐵專屬郵輪式列...

全國最美殯葬園區 員山福園增建3.8萬納骨位

宜蘭「員山福園」毗鄰蜊埤湖，湖畔落羽松，天鵝悠遊的湖光山色，被譽為全國最美的殯葬園區。此殯葬一元化設施很受歡迎，昨開工興...

漁業署不發給臨時船員證 7月7日出海保釣恐卡關

抗議日本片面更改釣魚台名稱，宜蘭縣議員蔡文益發起7月7日保釣行動，今天透過立委鄭正鈐邀請中央相關部會協商出海事宜，漁業署...

國5塞32小時 宜蘭市長盼柯文哲支持高鐵延伸宜蘭

今年端午連假國道5號曾連續塞車32小時，宜蘭市長、高鐵延伸宜蘭促進會長江聰淵今天說，高鐵延伸宜蘭一定要盡快施作，希望台北...

花蓮富里鄉民發動罷免鄉長 鄉長自認對鄉政盡心盡力

花蓮富里鄉鄉民因不滿鄉長陳榮聰上任後無作為，甚至針對選舉時未支持的村落，因此發起罷免鄉長行動，第一階段提議人已達1％門檻...

前瞻水環境建設經費奧援1億2千萬 南榮河整治工程動工

基隆市政府發包整治南榮河，今天舉辦工程動土典禮。基隆市長林右昌說，要改善基隆港水質，須先整治田寮、旭川、西定及南榮河。過...

熱門新聞

獨／妖怪村走入歷史？ 牛哥上周寄出商標權存證信函

國產雞肉飆天價 彰化知名雞腿飯開天窗

桃園500元電子旅遊券逾15萬人登記 鄭文燦再加碼3萬份

自稱「我沒有做得很好」 侯友宜民調卻狂拿第一

桃鐵地下化今過關 增設5通勤站實現北桃一小時生活圈

原民妹妹不流利台語賣名產 少女近況曝光網驚：長大了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。