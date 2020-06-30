端午連假台東湧入3.7萬車次沒塞車 4大因素成關鍵

端午4天連假結束，台東縣湧入3.7萬車次，縣境交通卻相當順暢，沒有塞車或回堵，令用路人驚訝。警方表示，主要不少民眾提前一天上路，另重點路段交管及南迴改4線道、提速也是未塞車很大的因素。

公路單位統計4天端午連假湧入台東總車流量為3.7萬車次，但均未造成車輛回堵塞車狀況。往年3天以上連假，台東縣境內包括縱谷線、綠色隧道、台11線富岡段及南迴多良段，因車流量大，造成車輛回堵，整條道路宛如大型停車場，讓開車返鄉及出遊民眾抱怨。

不過，今年4天端午連假，這幾處路段交通可以說相當順暢，平均車速60公里以上，警方表示，除了民眾提前上路減緩車流，重點路段和號誌燈機動交管及南迴改至台東市拓寬4線車道，是保持車流順暢原因。

另南迴改原60公里提速70公里，也讓車流得以加速前進，降低後方車回堵。