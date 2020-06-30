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原民妹妹不流利台語賣名產 少女近況曝光網驚：長大了

聯合報 / 記者袁志豪／即時報導
前天網友將遇到原住民妹妹的影片PO上臉書社團「爆廢公社」，這次推銷的是豬肉條，只見她已經長大許多。翻攝／臉書社團「爆廢公社」
前天網友將遇到原住民妹妹的影片PO上臉書社團「爆廢公社」，這次推銷的是豬肉條，只見她已經長大許多。翻攝／臉書社團「爆廢公社」

近二年來一名在遊覽車上叫賣的原住民妹妹，因為一口不太流利的台語以及逗趣可愛的模樣，在網路上爆紅，過去妹妹頂著一頭香菇頭髮型，身穿著原住民的傳統服飾推銷名產；最近，網友出遊時又遇見這名妹妹，只見她已經長大許多，留起了長髮已經是少女模樣，仍是一臉正經的在推銷名產，讓網友們仍持續笑翻買單。

前天網友將遇到原住民妹妹的影片PO上臉書社團「爆廢公社」，這次推銷的是豬肉條，她先介紹製作這些豬肉條的山豬都是放養在山區，吃地瓜葉長大的，「我們山豬都是吃素的」，接著表示，頭目說若是早上吃素的民眾，可以先把豬肉條偷偷含在嘴裡，到早上10點再吞下去，只要不講話就不會被佛祖發現，逗得整車人哈哈大笑。

影片曝光後，不少網友都表示自己曾遇過這位可愛的原住民妹妹，並稱讚她長大變漂亮了，「買！她很認真聽這些阿姨阿伯說話，光這點就值得買」、「越來越美了」、「以前可愛現在變漂亮了欸」、「我有遇過，本人超可愛」、「妹妹長大更成熟了，也比較漂亮」。

1年多前有民眾在花蓮搭遊覽車時遇到這位原住民妹妹，也拍下影片上傳臉書社團「爆廢公社」，當時她手上拿著一盒曼波魚條兜售，有婆婆媽媽要求她以台語叫賣，原住民妹妹馬上答應，「好，我想一下要怎麼講」，隨即以不太流利的台語認真介紹產品，甚至不等民眾殺價，自己大方送出福利。

妹妹更說「你們殺價都太可怕了，我看我自己自殺好了，我自己殺價，我自己砍價完，你們就不能再殺價了，因為一個人只能死一次而已」，超搞笑的台詞被網友封為正港的「花蓮王」。

前天網友將遇到原住民妹妹的影片PO上臉書社團「爆廢公社」，這次推銷的是豬肉條，只見她已經長大許多。翻攝／臉書社團「爆廢公社」
前天網友將遇到原住民妹妹的影片PO上臉書社團「爆廢公社」，這次推銷的是豬肉條，只見她已經長大許多。翻攝／臉書社團「爆廢公社」
1年多前有民眾在花蓮搭遊覽車時遇到這位原住民妹妹，拍下影片上傳臉書社團「爆廢公社」，當時她頂著一頭香菇頭髮型。翻攝／臉書社團「爆廢公社」
1年多前有民眾在花蓮搭遊覽車時遇到這位原住民妹妹，拍下影片上傳臉書社團「爆廢公社」，當時她頂著一頭香菇頭髮型。翻攝／臉書社團「爆廢公社」

原住民 爆廢公社

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