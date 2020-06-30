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「探索夢號進港」基隆港睽違已久 重現國際郵輪身影

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
星夢郵輪「探索夢號」今早駛入基隆港，停靠西3號碼頭，吸引民眾駐足觀看。記者邱瑞杰／攝影
星夢郵輪「探索夢號」今早駛入基隆港，停靠西3號碼頭，吸引民眾駐足觀看。記者邱瑞杰／攝影

雄獅旅遊和基隆市政府推出國內跳島4天遊輪行程，星夢郵輪「探索夢號」今早駛入基隆港，停靠西3號碼頭。新冠肺炎爆發後，基隆內港近幾個月空盪盪，探索夢號今天停靠基隆港，1名長者到港邊看船，他說「船來了就熱鬧了」。

航港局北部航務中心主任張德義說，探索夢號郵輪是空船專案許可進港，船上共有588人。在郵輪進港前，航港局已會同疾管署、移民署和海關等單位，完成各項作業動線規畫。

張德義說，探索夢號進港後，50名船員留守郵輪「在船檢疫」，並在今天和來台第5、7、10天各做1次核酸檢測。其餘538人分乘28輛遊覽車，前往台北、新北和桃園防疫旅館，如果無狀況，14天後回到船上，所有船員再做一次核酸檢檢測，所有人每次檢測都須是陰性，以免出現防疫破口。

麗星郵輪寶瓶星號4月19日駛離基隆港後，港內就未在出現國際郵輪。探索夢號今天上午7點抵達基隆港，近8點停靠西3號碼頭，引起過往民眾注意，駐足港邊觀看。1名長者說，基隆港這段期間很冷清，「船來了就熱鬧了。」

探索夢號國內跳島旅遊行程，預計8月2日起到9月2日，每周日從基隆港出發，行經澎湖、金門或馬祖，共5個航次，體驗澎湖花火節和金門戰地風光等景點。

基隆港 郵輪 航港局

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