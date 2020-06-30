台東縱谷6鄉鎮首次聯合 邀大家來縱谷運動、買農特產

台東縱谷6鄉鎮聯合辦理首屆「縱谷鄉鎮長盃暨農特產嘉年華會」，將於7月11日一連兩天將在鹿野國小棒球場舉辦，有槌球、傳統射箭及農特產品聯合促銷活動，縣長饒慶鈴歡迎鄉親及遊客參與。

饒慶鈴表示，「開放、整合、創新」不只在縣府單位推動，也已在鄉鎮市公所執行，很高興縱谷6鄉鎮能夠結合推動球類競賽及農產品促銷活動，選在熱氣球開幕舉行，與縣府一起推觀光及農產品。

包括延平、海端、鹿野、關山、卑南及池上等6鄉鎮長及代表，昨天出席縣府大禮堂記者會，饒慶鈴及副縣長王志輝、縣府農業處長許家豪、交通及觀光發展處長余明勳也應邀參加。

6鄉鎮也各自準備自己鄉鎮內的農特產品促銷，有延平鄉的鳳梨、卑南鄉的釋迦、池上鄉的米、關山鎮的米、鹿野鄉的紅烏龍茶和海端鄉的咖啡。

延平鄉長胡黃廣文表示，槌球、傳統射箭比賽總獎金高達56萬元，而且每隊參加的選手將會有 100元農特產品消費券，以及 80元美食券，除了拿獎金，還能買到各鄉鎮很棒的農特產品及美食。