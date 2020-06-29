漁業署不發給臨時船員證 7月7日出海保釣恐卡關

抗議日本片面更改釣魚台名稱，宜蘭縣議員蔡文益發起7月7日保釣行動，今天透過立委鄭正鈐邀請中央相關部會協商出海事宜，漁業署明確表示無法核發「臨時船員證」，全案因此卡關，蔡要求比照8年前保釣行動，採專案辦理。

蔡文益表示，目前已經接獲很多電話表示想要出海保釣，傾向搭漁船出海，而不是娛樂漁船，搭漁船出海必須要有船員證，然而取得正式的船員證者必須經過受訓，所以希望漁業署能核發「臨時船員證」給出海保釣人士，這是一個宣示主權的愛國行為，政府應該支持。

今天下午在立法院召開協商，蔡文益會後轉達漁業署的態度表示，漁業署表明並沒有所謂的臨時船員證，若此例一開，以後想要出海的人就會要求發給，沒有船員證就不能上漁船，保釣人士出不去。

「為什麼8年前可以，現在不行？」蔡文益不滿，8年前的一場護漁權保釣行動，為何大家可以出得去？這次卻不行！相關法令又沒改，他要求漁業署比照辦理。

「保護頭城魚台辦公室」今天也正式發函給總統府及行政院，邀請總統蔡英文或行政院長蘇貞昌一同前往保釣，以維護中華民國主權及漁權。

對於保釣行動可能因為沒有船員證，「卡關」出不去，蔡文益表示，保釣行動有兩個但書，一個是日方撤回更名案，另一是中央派人來到縣議會的保釣辦公室說明，定調要如何處理這次的日本片面更名事件，才會取消保釣行動，兩項但書的最後通牒到7月1日。