國5塞32小時 宜蘭市長盼柯文哲支持高鐵延伸宜蘭

今年端午連假國道5號曾連續塞車32小時，宜蘭市長、高鐵延伸宜蘭促進會長江聰淵今天說，高鐵延伸宜蘭一定要盡快施作，希望台北市長柯文哲支持。

江聰淵出席「守護文化資產文資學院，宜蘭紙藝傳承7月開跑」活動結束後受訪表示，這次端午連假國道5號連續塞車32小時前所未有，這與蘇花改通車有連帶關係，因為民眾在選擇安心旅遊時都會以宜花東作為首選。

江聰淵說，高鐵延伸宜蘭一定要盡快施作，希望年底前將第一階段環境影響評估送出，並盡快進入路廊規劃階段。塞車情形不只是宜蘭，連帶與台北市、新北市都有關係。

他表示，台北市長柯文哲之前提到翡翠水庫水源區保護議題，交通部打算將路廊往北偏離10公里，水源區保護已有加寬的隔離帶，對翡翠水庫水質不會造成很大衝擊，且增加大眾運輸功能，可以減少塞車時排放的廢氣，車子一直在塞車排放的廢氣，一定比綠色運輸來得大和廣，造成的傷害更嚴重，希望柯文哲支持高鐵延伸宜蘭。

「這是最便利、最快方案，現在不做以後一定會後悔」，江聰淵說，增加高鐵運輸能減少車輛在國道5號行駛，國道5號才是離翡翠水庫水源區最近的道路，如果能讓民眾搭乘綠色運輸工具，就能減少國道5號使用量，自然能降低對環境的影響。