花蓮富里鄉民發動罷免鄉長 鄉長自認對鄉政盡心盡力

花蓮富里鄉鄉民因不滿鄉長陳榮聰上任後無作為，甚至針對選舉時未支持的村落，因此發起罷免鄉長行動，第一階段提議人已達1％門檻，今天有6位村民到花蓮縣選委會，送交提議人名冊共90份。富里鄉羅山社區發展協會理事長林益誠說，對罷免案有信心，這也是第一次花蓮鄉鎮市首長罷免案。

鄉長陳榮聰表示，尊重民眾行使罷免權益，不過垃圾轉運站是縣府環保局權責，有跟環保局長溝通，現計畫已暫緩；至於追打辱罵都沒有證據，自認對鄉政盡心盡力，也爭取獲得觀光局經典小鎮。據悉，明天上午有鄉民到鄉公所聲援鄉長。

花蓮選委會總幹事李葳表示，這是花蓮第一次鄉鎮市首長罷免案，在公職人員選舉罷免法裡，罷免流程分3個部分，第1階段就是提議，再來是連署，最後投票罷免，提議需要有當時選舉人的1%門檻，連署則要有選舉人10%，查核無誤後才會正式進入罷免程序，預計要3個月才能成案。

根據選委會資料，2018年富里鄉長選舉，選舉人數為8782人，因此第一階段1％的提議人名冊須達到88人，第二階段連署則是選舉人數的10％，也就是至少要有879人。

林益誠說，鄉長陳榮聰上任後，針對當時不支持他的村很有意見，還引起許多爭議。像是羅山村是花蓮的有機村，卻有一處垃圾場，約到期後原本期待規畫為公園，環保局卻要改為垃圾轉運站，從頭到尾富里鄉公所沒有向鄉民說明，也沒有站在民眾這邊，感覺鄉長不關心羅山。

富里鄉民李國盛表示，陳榮聰上任以來曾辱罵羅山、東里、豐南村長，甚至在代表會追打鄉民代表；鄉長還用鄉公所名義提告地方單位及人士，包括富里鄉農會、羅山村長陳保財，就連花蓮縣府也被陳提出行政訴願，因此在今年3、4月開始醞釀罷免鄉長。