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前瞻水環境建設經費奧援1億2千萬 南榮河整治工程動工

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市政府今天舉辦南榮河整治工程動土典禮，改善河流水質，並打造親水環境。圖／基隆市政府提供
基隆市政府今天舉辦南榮河整治工程動土典禮，改善河流水質，並打造親水環境。圖／基隆市政府提供

基隆市政府發包整治南榮河，今天舉辦工程動土典禮。基隆市長林右昌說，要改善基隆港水質，須先整治田寮、旭川、西定及南榮河。過去歷任市長都無法全面改善，南榮河整治工程今天動工後，希望未來能讓基隆更多河川恢復親水環境。

市府今天在仁愛區龍門里活動中心前，舉辦「南榮河水質提升現地處理及沿岸水環境營造工程」動土典禮，林右昌和環保署副署長沈志修、立委蔡適應等人出席。這項工程總經費1億5281萬9000元，環保署運用前瞻基礎建設水環境經費補助78%，市府自籌22%，預計明年底前完工。

林右昌說，基隆港周邊流域水質問題，歷經數任市長都無法全面改善。他上任後曾邀請蔡英文總統及環保署前署長李應元到港邊視察，讓中央瞭解要改善基隆港水質，就必須將整治周邊4條河川。

林右昌期許工程如期如質完工，透過截流方式，把家庭汙廢水過濾後再排放回河中，改善水質。工程並規劃恢復親水環境，不再用堤岸將河川與市民隔絕，未來希望能夠推廣到其他河川。

環保局表示，南榮河發源於紅淡山，全長約3公里，約286公頃流域面積屬基隆早期發展區塊，隨著河岸中下游住宅、市場增加，人口密集，生活汙水直接排入南榮河，影響水質。

環保局指出，這項工程以南榮河龍門橋為界，上游河段規劃設置汙水截流管，利用礫間淨水處理設施，把兩岸汙水送到淨水場淨化後再回放。下游河段興建截流溝，再把河水透過汙水下水道南榮幹線送往和平島水資源回收中心。河川空間環境也會改善，打造舒適的近水公園。

基隆市政府今天舉辦南榮河整治工程動土典禮，改善河流水質，並打造親水環境。圖／基隆市政府提供
基隆市政府今天舉辦南榮河整治工程動土典禮，改善河流水質，並打造親水環境。圖／基隆市政府提供

基隆港 水質 林右昌

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