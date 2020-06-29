南榮河水質提升工程動土 林右昌：恢復親水環境

基隆市「南榮河水質提升現地處理及沿岸水環境營造工程」今天動土，市長林右昌除感謝環保署大力支持外，並期許工程如期如質完工，盼南榮河甚至更多河川都能恢復親水環境。

這項工程今天在基隆市長林右昌、環保署副署長沈志修、立法委員蔡適應和居民共同見證下，於龍門里活動中心前舉行新建工程動土典禮。

林右昌說，基隆港周邊流域水質問題，歷經數任市長都無法全面改善，他上任後邀請總統蔡英文及前環保署長李應元到港邊視察，讓中央瞭解要改善基隆港水質，就必須將周邊的田寮、旭川、西定及南榮4條河川全面整治。

林右昌表示，南榮河水質提升計畫會以截流方式，把家庭汙水抽到礫間處理廠，過濾後再排放回河中，可大幅改善南榮河水質，也會規劃恢復親水環境，不再用堤岸將河川與市民隔絕，未來也希望能推廣到其他河川，讓基隆港周邊的河川都能恢復親水功能。

環保局表示，工程運用生態工法整治南榮河水質，以龍門橋為界，龍門橋以上規劃於河道兩側設置汙水截流管，利用礫間淨水處理設施將兩岸汙水送至淨水場淨化後回放。

至於龍門橋以下河段則以截流溝方式配合汙水下水道南榮幹線，送往和平島水資源回收中心處理，並整理周圍空間環境，打造舒適的近水公園，呈現南榮社區獨一無二的水綠意象。這項工程總經費新台幣1億5281萬9000元，環保署補助1億1919萬餘元，預計明年底前完工。