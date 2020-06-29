賞花啖美食 花蓮赤科山農遊享優惠

隨著疫情解封，國旅遊夯，政府推出三倍券、農遊券刺激消費，水保局花蓮分局與台鐵合作，推出郵輪式列車，帶遊客到花蓮赤柯山農遊體驗，民眾持券消費享8折優惠。

農委會水土保持局花蓮分局今天上午在台鐵局花蓮火車站大廳，舉辦這項遊程行前售票記者會。水保局花蓮分局長陳淑媛說，配合政府鼓勵民眾消費，振興經濟，特別印製赤柯山上22個店家所在的走讀地圖，方便遊客按圖索驥，深度遊覽赤柯山。

花蓮金針花季將在8月1日展開，陳淑媛表示，與台鐵合作，8月22日當天遊客從台北搭火車11時抵達玉里車站後，隨即安排9人座車接駁上赤柯山。在上山遊賞金針花海等美景4小時後，再搭乘晚間6時多的列車返程。目前費用暫定新台幣1000元，包含火車票、接駁車、一日遊程及特色便當與保險。

陳淑媛說，振興三倍券7月正式上路後，在赤柯山上使用振興三倍券、農遊券消費，都可享8折優惠。

水保局長李鎮洋致詞表示，早在1981年起，水保局（當時為山地農牧局）即投入赤柯山農村產業道路等基礎建設，後來輔導參加農村再生培根計畫；5年前解除赤科山保安林地後，猶如取得合法身分證有利發展農村產業，如今軟硬體逐步建設完成，鼓勵遊客上山賞花海、享用美食。

赤科山於日治時期盛產赤科樹而得名，近年以金針花海聞名，每年8、9月的金針花季，整片山丘開滿黃澄澄的金針花海，農民穿梭在金針花田忙著採收的景致，讓遊客快門按不停。