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百年烏肉糊紙及花玉號蓪草紙花 宜蘭開辦7場體驗講座

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
送殯隊伍中最前方的紙糊「開路神」，只有宜蘭才看得到，蔡奇男仍保有製作技藝。記者戴永華／攝影
送殯隊伍中最前方的紙糊「開路神」，只有宜蘭才看得到，蔡奇男仍保有製作技藝。記者戴永華／攝影

宜蘭市鄂王社區蘊育豐富的文化資產，光在城隍街就有二家傳承百年的紙藝店，其中花玉號蓪草紙花已被登錄為文化資產，烏肉糊紙也正在爭取登錄。市公所在文化部文化資產局文資學院指導下，將開辦7場舊城傳統紙藝講座和體驗活動，免費報名。

這次活動以登錄為文化資產保存者的花玉號花非花蓪草紙花和黑貓花，及待爭取提報的烏肉糊紙店的蔡奇男藝師為主。花玉號負責人黃趙石表示，蓪草紙花傳承於清末，技術傳承四代，其已逝的夫婿黃德河先生為原店主，自8歲起即幫其母親黃江查某(1901-1975年)做花，造花技藝源自母親學自日本人的造花技術外，也在27歲時師承台灣人造花藝大師潘牛，創作蓮草紙花藝超過70個年頭，並於2012年登錄為宜蘭縣無形文化資產，至少超過120年歷史。

黃趙石說，早期的「黑貓花」只要是婦女在辦喜事時都會戴，直到民國30多年日治時期，宜蘭市醉月樓、鴻月莊，一般茶店三間、金城（北門黃昏市場正對面）、皇宮（國華戲院旁）、成興樓（聖後街）、開化樓（聖後街）、伸港街（舊城南路四巷）、羅東會館（中山路）、紅瓦屋等木材集散地，那時的茶店、酒家女都會戴黑貓花。

另外，烏肉糊紙店創始於日治時期，縣內唯一還有在經營的糊紙店。蔡奇男的祖父蔡水金把糊紙技藝傳給其父蔡燈泉先生，蔡奇男從小耳濡目染，跟隨其祖父水金師、父親烏肉師習藝，作品主要為廟宇慶典或祭祀人偶用途，橫跨道教與釋教文化，無論是醮祭或普度的大士爺、山神、土地、開路神、水燈等，皆可見其作品。

活動邀請文化資產保存的工作者蘭陽技術學院助理教授樊德惠、佛光大學文化資系退休教授陳進傳、文史工作者楊進平、宜蘭高中老師徐銘鴻、糊紙蔡奇男藝師、蓪草紙花黃趙石和李麗華，帶大家從認識導讀和走看宜蘭舊城文化，到實做體驗，領悟文化資產的珍貴與美妙。講座體驗從7月11日起到8月6日，請上文化資產學院網站https://www.coch.tw登記報名。

宜蘭市鄂王社區蘊育豐富的文化資產，光在城隍街就有二家傳承百年的花玉號及烏肉糊紙藝店，市公所將開辦7場舊城傳統紙藝講座和體驗，免費報名。記者戴永華／攝影
宜蘭市鄂王社區蘊育豐富的文化資產，光在城隍街就有二家傳承百年的花玉號及烏肉糊紙藝店，市公所將開辦7場舊城傳統紙藝講座和體驗，免費報名。記者戴永華／攝影

文化資產 文史工作者 日治時期

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