水保局推農村觀光 上赤科山用振興券享8折優惠
水保局花蓮分局與台鐵合作，推出「金針花海」赤科山農村體驗遊程，結合山上22個特色農家，8月22日搭乘台鐵專屬郵輪式列車，再由水保局接駁車上山賞花。7月中央推出振興三倍券、農遊券，民眾用券就可享8折優惠，限量300人，希望能吸引更多遊客使用振興券活絡農村經濟。
水保局花蓮分局今天邀請赤科山農友、店家，在台鐵花蓮車站召開記者會。花蓮金針花季將在8月1日登場，水保局和台鐵推出搭郵輪式列車體驗農村遊程，費用暫定約1000元，包含台北至花蓮玉里來回車票、上山接駁車，午餐享用合菜、晚餐在地特色便當與保險。
分局長陳淑媛表示，赤科山去年通過優遊農村體驗遊程評鑑，今年針對22間店家及山上各路口，規畫特色意象導覽指標，及全區走讀地圖，這次與台鐵合作推出深度旅遊，邀請遊客搭乘火車至玉里後，上山欣賞面積170公頃的台地金針花海。
陳淑媛說，遊客在8月22日上午10點抵達玉里車站後，將派遣9人座巴士接駁，經過赤科山13個大彎上山，至少會停留4小時以上，體驗金針花農村風情，遠眺壯麗花東縱谷平原。
台鐵花蓮運務段長吳金添說，針對花蓮赤科山、六十石山金針花季活動，台鐵8月已規畫2趟郵輪式列車，以前車票一推出都是秒殺，8月22日與水保局合作的專屬列車，限量僅300人，近日會在官網公布報名訊息，敬請民眾期待，到花蓮觀光創造農村經濟。
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