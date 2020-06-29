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全國最美殯葬園區 宜蘭員山福園增建3萬8千個納骨位

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭「員山福園」毗鄰蜊埤湖，湖畔落羽松，被譽為全國最美的殯葬園區，今天動工興建第三期納骨樓，未來將增加3萬8千個納骨位，是宜蘭縣最大納骨設施。圖／殯葬所提供
宜蘭「員山福園」毗鄰蜊埤湖，湖畔落羽松，被譽為全國最美的殯葬園區，今天動工興建第三期納骨樓，未來將增加3萬8千個納骨位，是宜蘭縣最大納骨設施。圖／殯葬所提供

宜蘭「員山福園」毗鄰蜊埤湖，湖畔落羽松，天鵝悠遊的湖光山色，被譽為全國最美的殯葬園區，此殯葬一元化設施很受歡迎，今天開工興建第三期納骨樓，未來增加3萬8千個納骨櫃位，連同前二期合計近5萬個，成為宜蘭縣最大的納骨設施。

縣長林姿妙今天出席第三期納骨樓的開工動土典禮，員山福園表示，為解決園區納骨櫃位幾近飽和的問題，該計畫案於103年發包設計，歷經5年多規劃設計、水土保持工程施作、納骨櫃位需求調整及變更開發計畫後今天開工，預計明年9月完工。

員山福園指出，第三期納骨樓規畫初期僅可提供9050個納骨櫃位，為滿足地方鄉親對納骨設施需求，歷經2次變更開發計畫，將納骨櫃位提升到3萬8千個，屬於目前宜蘭縣內最大的納骨設施。

這次編列2億2800萬元打造地下1層、地上3層的建物，在空間規劃上以「往者的居所，生者的場所」構想出發，納骨設施採室內空間配置，引入自然性光線與氣流，除了克服宜蘭多雨氣候又能融入自然。

建築物設置有2部電梯，地下1層也可提供32席停車位，並爭取綠建築標章，秉持打造尊重生命、符合環境永續發展的現代化納骨塔理念，提供民眾幽雅舒適的追思空間 。

縣長林姿妙表示，希望施工進度順利如期完工，屆時將能在莊嚴、寧靜、祥和的山水美景間，創造優質安奉先人及休憩祭拜的友善環境，提供民眾更完善且現代化的殯葬一元化服務。

宜蘭「員山福園」毗鄰蜊埤湖，湖畔落羽松，被譽為全國最美的殯葬園區，今天動工興建第三期納骨樓，未來將增加3萬8千個納骨位，是宜蘭縣最大納骨設施。圖／殯葬所提供
宜蘭「員山福園」毗鄰蜊埤湖，湖畔落羽松，被譽為全國最美的殯葬園區，今天動工興建第三期納骨樓，未來將增加3萬8千個納骨位，是宜蘭縣最大納骨設施。圖／殯葬所提供
宜蘭「員山福園」毗鄰蜊埤湖，湖畔落羽松，被譽為全國最美的殯葬園區，今天動工興建第三期納骨樓，未來將增加3萬8千個納骨櫃位，是宜蘭縣最大納骨設施。圖／殯葬所提供
宜蘭「員山福園」毗鄰蜊埤湖，湖畔落羽松，被譽為全國最美的殯葬園區，今天動工興建第三期納骨樓，未來將增加3萬8千個納骨櫃位，是宜蘭縣最大納骨設施。圖／殯葬所提供
宜蘭「員山福園」毗鄰蜊埤湖，湖畔落羽松，被譽為全國最美的殯葬園區，今天動工興建第三期納骨樓，未來將增加3萬8千個納骨位，是宜蘭縣最大納骨設施。圖／殯葬所提供
宜蘭「員山福園」毗鄰蜊埤湖，湖畔落羽松，被譽為全國最美的殯葬園區，今天動工興建第三期納骨樓，未來將增加3萬8千個納骨位，是宜蘭縣最大納骨設施。圖／殯葬所提供

綠建築 林姿妙

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