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後疫情時代 太平山客運天天發車搭乘可享多重優惠
太平山國家森林遊樂區原本只在假日有客運行駛入園，去年羅東林區管理處試辦行一年加開平日專車，很受好評，今天決定延長服務到明年底，除了原有入園門票優惠、優先預訂蹦蹦車票外，更自7月起增加見晴懷古步道停靠站牌，省去從太平山莊走到見晴步道的距離。
為增加遊客可利用大眾運輸及分流假日人潮，林務局羅東林區管理處、宜蘭縣政府及國光客運三方合作，自去年7月15日至今年6月30日試辦於平日增加一班次客運專車，讓民眾可以搭乘大眾運輸前往森林遊樂區。這項天天發車的服務，旅客讚便，林務管決定繼續提供服務到明年12月31日。
平日搭乘太平山客運專車的遊客，可以享以下優惠：包括門票全票優惠價100元、可預購蹦蹦車11點半的車次座位、鳩之澤大眾池泡湯優惠價50元(目前暫停營運，預計9月中旬開放)；預定於假日上太平山的遊客，可以選擇搭乘國光客運1750號公車，同樣可享門票全票100元的優惠(原價200元)及泡湯優惠價50元。
從7月1日起增加停靠「見晴懷古步道」，這條步道被譽為全球最美28條小路之一，也是區內最熱門的自然步道之一，深受民眾喜愛，因步道口離太平山莊尚有3公里路程，為友善遊客規劃太平山一日遊，7月起新增見晴懷古步道停靠站牌。
此外，因應鳩之澤溫泉聯外道路邊坡目前正在復建工程施作，暫停營運至9月中旬，客運專車路線暫時不停靠鳩之澤，林管處為了讓遊客多停留於太平山遊憩，平日客運專車延後下午3點發車返程。
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