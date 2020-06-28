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超夯「死神稻草人」不見了 地主急po網想找回創作

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
最近掀起熱議的「死神稻草人」竟然不見了，今天地主要回收時發現不翼而飛，急著po網要找回創作。圖／截自臉書宜蘭知識+
最近掀起熱議的「死神稻草人」竟然不見了，今天地主要回收時發現不翼而飛，急著po網要找回創作。圖／截自臉書宜蘭知識+

豎立宜蘭田間「死神稻草人」骷髏面具的嚇人模樣，不但在網路討論熱烈，更吸引很多人前往拍照；但今天地主卻發現稻草人離奇失蹤，急著在社群po網找人，呼籲拿走的人把創作放回原處，他不追究。

本月初在宜蘭壯圍鄉古亭村田間，出現兩尊模仿死神造型的稻草人，身穿黑色斗蓬、手拿農具，其中一尊原本靠近路邊，相當醒目；但有人看到拍照上傳網路後，引起轉傳分享引發熱議；由於模樣恐怖，嚇鳥也嚇人，後來死神稻草人稍微被挪到田中央。

最近進入稻田收割季節，今天地主要回收時，卻發現其中一尊不見了，急著在臉書社群po文，想要找回稻草人。

「那一個人拿走我的死神稻草人，請你們放回原處，雖然他不是什麼值錢的東西，但是他是我們家嘟嘴妹妹花心思做的，請你們盡快放回去原處，我就不追究」。

「如果有驚嚇到人，真的是不好意思喔，本來打算收割好了要收起來，看到有遊客在拍照，留到今天晚上就收起來的」。

根據附近農民表示，今天一早還有看到稻草人，何時不見的？並不清楚。據了解，這片農地是一位老農所有，兒子回來接手幫忙務農，年輕人的想法及創意無限，也成功創造網路話題。

農民 失蹤

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