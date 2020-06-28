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別人連假出遊 他們頂著烈日接力搬走海豹岩2千公斤垃圾

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
「動手愛台灣」社團今天號召志工，用人力接駁方式，運走海豹岩附近海岸的垃圾。記者邱瑞杰／攝影
「動手愛台灣」社團今天號召志工，用人力接駁方式，運走海豹岩附近海岸的垃圾。記者邱瑞杰／攝影

「動手愛台灣」臉書社團發起淨灘活動，動員志工先到八斗子大坪海岸海豹岩打包垃圾，今又號召200多名志工頂著烈日，以人力接運的方式，花了2個多小時，共清出2600多公斤的海漂垃圾。

基隆市長林右昌全程參加清運作業，將一包包垃圾運離海豹岩。他說，基隆和平島周邊水域，海漂垃圾問題相當嚴重，感謝志工幫忙清理，讓市府有餘力做更多、更困難的事，更往前走幾步；也希望把這樣的環保意識能扎根到下一代，讓下一代更有行動力。

活動發起人陳信助說，海豹岩附近海漂垃圾至少3000公斤，量不算太大，最麻煩的是前往當地的路不好走，空手行進都有點困難，何況要把一大包、一大包的垃圾運走。

陳信助號召志工今天中午12半在大坪海岸停車場集合，預計動員450人，但實際到場僅214人，因此分兩階段運出垃圾包。林右昌得知淨灘消息，向主辦單位表達參加意願，排在隊伍中，將垃圾包從海豹岩運出來。

林右昌表示，市府非常重視海岸保育工作，像過基隆嶼島礁開放磯釣，娛樂漁船會為搶客人爭吵，釣客也會了搶位置爭吵。市府開辦全台唯一的島礁釣魚證制度，加強管理。釣客如果違規亂丟垃圾、釣走小魚，可依規定吊銷釣魚證。

林右昌還說，市府、漁會和漁民共同推動在潮境劃設保育區，面積只有1公頃，全台最小，但保育成果全台灣最好，短短1年內海龜回來了，30年不見的海豚也進來了，吸引各縣市前來參訪。

「動手愛台灣」社團今天號召志工，用人力接駁方式，運走海豹岩附近海岸的垃圾。記者邱瑞杰／攝影
「動手愛台灣」社團今天號召志工，用人力接駁方式，運走海豹岩附近海岸的垃圾。記者邱瑞杰／攝影

林右昌 基隆嶼 淨灘

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