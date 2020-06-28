基隆海豹岩淨灘 清出1800公斤垃圾

民間社團「動手愛台灣」發起八斗子海豹岩淨灘，百餘名志工清出近1800公斤垃圾，今天由志工接力運出，市長林右昌也到場參與，期勉保育觀念向下扎根。

基隆市長林右昌致詞表示，市府近年非常重視保育工作，推動基隆嶼島礁磯釣證制度，透過採用實名制，若有釣客不遵守規定亂丟垃圾等，市府會「吊銷」磯釣證，就算釣客有錢也無法到基隆嶼島礁磯釣，目前基隆嶼島礁管理狀況非常好。

林右昌說，市府也和漁會、漁民合作，在潮境公園旁劃設保育區，雖然只有1公頃但在短短1年間，海龜、海豚逐漸回來了，吸引各縣市前來參訪成果。另外，受到海流影響，東北角、和平島周邊海漂垃圾嚴重，盼大家能一同關注。

林右昌表示，感謝大家在炎熱天氣下利用端午假期前來淨灘，代表環境意識不斷提升，相信有大家的力量，市府可向前做更多、更艱難的事，更重要把保育觀念與意識扎根下一代，讓孩子比上一代更具保育觀念和行動力。

此外，林右昌受訪說，海豹岩附近水域目前是開放區域，較難單就海豹岩設立管制區域，應朝大範圍地質景觀區整體思考，也呼籲大家一同維護海豹岩，避免觸碰是對待大自然最好的方式。