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花蓮尚志橋封閉7個月 預計30日上午通車

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮市尚志橋震後修復封閉7個月，預計最快30日上午9時30分通車。記者王思慧／攝影
花蓮市尚志橋震後修復封閉7個月，預計最快30日上午9時30分通車。記者王思慧／攝影

花蓮尚志橋於去年12月進行震後修復工程封閉，歷經7個月後，明天及後天都會施行最後測試，預計在30日上午9時30分通車。花蓮市長魏嘉賢表示，尚志橋已完成靜態載重試驗，通車後將可紓解花蓮市至美崙的交通動線，希望能紓解市區交通不便情況。

橫跨美崙溪的尚志橋超過20年，全長為195公尺，有4個車道，全寬為20公尺，共有5座跨橋梁。2年前受到0206強震影響，造成橋面龜裂、伸縮縫擴張及橋梁位移，花蓮市公所決定封閉施作修復工程。

魏嘉賢表示，尚志橋是花蓮市與美崙地區重要的交通橋梁，已做過重壓測試，檢視橋梁結構安全，結果都有達到安全標準，明天會再做整體的檢查，確認安全無誤後，最快在30日上午9時30分通車。

花蓮市公所指出，在尚志橋通車前，邀請大漢技術學院專長鋼結構的退休副教授王錦華，協助橋梁載重試驗，1輛總重33噸的拖板車先上橋，第2輛總重36噸的拖板車也開上橋面，採取3處指定點的靜態載重測試，2輛合計69噸的拖板車在尚志橋停留1小時，透過電子水準儀、條碼水準尺量測監測點，推斷橋梁在荷載作用下的承載能力。

魏嘉賢說，由於尚志橋是早期興建，移交花蓮市公所時，沒有橋梁的結構設計圖，當時請國家地震工程研究中心以3D掃描探測，才得知橋梁輪廓，工程單位更利用16組可支撐200噸千斤頂機具，將橋面頂升後，更換老化及變形的防震支承墊，算是國內少見橋梁修復工程。

尚志橋上有150隻石獅，十分具有特色。市公所表示，石獅是花蓮縣政府在尚志橋完工後加設，全是純白色大理石精雕而成，小石獅有的踩球，有的踩著子獅，面部各有表情，已成為花蓮的觀光地標之一。

花蓮市尚志橋是市區通往美崙地區的重要橋梁，預計30日上午通車。記者王思慧／攝影
花蓮市尚志橋是市區通往美崙地區的重要橋梁，預計30日上午通車。記者王思慧／攝影

修復 魏嘉賢 老化

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