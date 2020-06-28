端午連假遊客爆量蘭嶼小七橫掃一空 居民：有颱風嗎？

端午連假今天最後一天，民眾把握假期，各地景區仍是有大批人潮，台東蘭嶼連假期間湧進逾3500名遊客，比往年同期多了一倍，由於遊客暴增，島上小七超商貨架商品幾乎橫掃一空。島上居民看了不禁說：「有颱風嗎？」

「只有颱風，貨架才會被掃空！」蘭嶼陳姓居民說，今天一早去超商買東西，貨架上幾乎都沒有東西了，問店員沒補貨嗎？回說還要等客輪運貨過來，連假第3天東西就快賣光了；以前只有颱風的景象，想不到幾天連假就光光了。

超商店員表示，這幾天天氣太熱，飲料賣的最好，像泡麵、麵包，還有包裝零食也是遊客會買的東西。

島上民宿業者表示，可能大家沒辦法出國玩，都跑來台東蘭嶼島內出國，從端午節連假一直到7月底，房間都被訂滿了，今年可以感受到遊客真的很多。