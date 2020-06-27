台開新天堂樂園 3天10萬人次 搶三倍券商機 下月加碼優惠

端午連假和蘇花改通車，帶旺花蓮國旅熱潮，連假前3天，台開新天堂樂園全園區入園超過10萬人次；相中三倍券商機，台開下月中旬還將推出優惠方案，只要在新天堂樂園、二手市集消費滿3千元，加碼提供優惠券。

端午連假花蓮迎來「報復性旅遊潮」，台開集團統計，25日端午節到昨天，台開心農場、新天堂樂園、ROCK PARK樂客貨櫃市集，共湧入逾10萬人次，新天堂樂園本館就有6萬人次。

台開表示，連假期間推出二手市集「搶錢大作戰」暖身場來搶市，效果很不錯，每天都有不少民眾到市集尋寶。

因應三倍券下月上路，二手市集還將推出第二波7月15日到30日、第三波8月1日到9月6日的活動，將繼續舉辦「分享王」比賽，業績前3名攤位，依排名順序各頒發3萬元、1萬5千元與5千元獎金。

新天堂樂園7月中旬還將推出振興三倍券加碼優惠方案，只要在新天堂樂園、二手市集消費滿3千元，加碼提供優惠券，下次消費使用，詳情可查https://newparadiso.tw/。