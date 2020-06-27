聽新聞
test
0:00 / 0:00

台開新天堂樂園 3天10萬人次 搶三倍券商機 下月加碼優惠

聯合報 / 記者王燕華／花蓮報導
台開新天堂樂園全園區，連假3天湧入超過10萬人次。圖／台開集團提供
台開新天堂樂園全園區，連假3天湧入超過10萬人次。圖／台開集團提供

端午連假和蘇花改通車，帶旺花蓮國旅熱潮，連假前3天，台開新天堂樂園全園區入園超過10萬人次；相中三倍券商機，台開下月中旬還將推出優惠方案，只要在新天堂樂園、二手市集消費滿3千元，加碼提供優惠券。

端午連假花蓮迎來「報復性旅遊潮」，台開集團統計，25日端午節到昨天，台開心農場、新天堂樂園、ROCK PARK樂客貨櫃市集，共湧入逾10萬人次，新天堂樂園本館就有6萬人次。

台開表示，連假期間推出二手市集「搶錢大作戰」暖身場來搶市，效果很不錯，每天都有不少民眾到市集尋寶。

因應三倍券下月上路，二手市集還將推出第二波7月15日到30日、第三波8月1日到9月6日的活動，將繼續舉辦「分享王」比賽，業績前3名攤位，依排名順序各頒發3萬元、1萬5千元與5千元獎金。

新天堂樂園7月中旬還將推出振興三倍券加碼優惠方案，只要在新天堂樂園、二手市集消費滿3千元，加碼提供優惠券，下次消費使用，詳情可查https://newparadiso.tw/

連假 二手市集

延伸閱讀

連假3天湧10萬人 台開新天堂樂園再搶3倍券商機

瞄準三倍券商機 台開新天堂樂園加碼優惠還推二手市集

連假花蓮熱門景點人潮住房率強強滾 業者笑呵呵

花蓮到處都是人 砂婆礑溪戲水塞車陣拜託「別再進來」

相關新聞

台開新天堂樂園 3天10萬人次 搶三倍券商機 下月加碼優惠

端午連假和蘇花改通車，帶旺花蓮國旅熱潮，連假前3天，台開新天堂樂園全園區入園超過10萬人次；相中三倍券商機，台開下月中旬...

基市圖7月重啟活動 暑期延長開放時間

隨著新型冠狀肺炎疫情趨緩，基隆市各公共圖書館7月起以實名制配套，在維持社交距離的前提下，重啟說故事、影片欣賞、DIY等各...

台東熱氣球嘉年華／池上光雕音樂會 上千遊客齊聚

一年一度台東縣「台灣國際熱氣球嘉年華」7月11日至8月30日登場，並安排8場光雕音樂會，首場光雕音樂會昨晚7點在池上鄉大...

偏鄉警助發三倍券 徐國勇赴花蓮慰勉辛勞

花蓮縣萬榮鄉有5個村沒有超商、郵局，將由派出所員警協助發放三倍券。內政部長徐國勇今赴花蓮慰勉，表示這些都不是警察的工作，...

八斗子海豹岩淨灘 百人清出1500公斤海廢大陸浮球多

基隆八斗子海豹岩是近來熱門的旅遊景點，但是附近海岸堆積很多海漂垃圾，今天百餘志工一起淨灘，共清出1500多公斤的海廢，以...

海上首見海漂死龜 以往都被沖上岸

「動手愛台灣」志工陳信助經常在北部海域淨灘，24日早上在宜蘭石城漁港外海面上有個黃色垃圾漂浮，仔細一看竟然是海龜屍體，雖...

解決溫泉區停車 礁溪國小地下停車場下月動工

礁溪是宜蘭熱門溫泉景區，寸土寸金，遊客多，但停車空間不足，縣政府籌措3億7千萬餘元經費，新建礁溪國小地下停車場，預計7月...

台東熱氣球嘉年華 直播升級高畫質

台東縣2020「台灣國際熱氣球嘉年華」將在7月11日開跑，縣府兼顧防疫需求，提供鹿野高台即時影像直播服務，民眾可透過台東...

基隆市圖書館活動與開放時間 7月解禁暑期延長至夜間

隨著新型冠狀肺炎疫情趨緩，為使市民生活恢復正常步調，基隆市各公共圖書館7月起以實名制配套，在維持社交距離的前提下，重啟說...

熱門新聞

殯葬業進駐北市大安區爆民怨！業者7月中照開 室內圖曝光

40多年前花板雕刻師月薪4萬多 現在全台只剩他1家

國小校長尋找36年前餛飩媽媽 最想跟她好好說「謝謝」

澎湖摩西分海滿滿人潮 無視紅旗警戒高掛仍下海網痛批

天氣太熱？ 高雄後勁溪約10公噸重的魚群暴斃

多納「一線天」土石崩落 茂管處將設告示禁止遊客進入

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。