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偏鄉警助發三倍券 徐國勇赴花蓮慰勉辛勞

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
內政部長徐國勇（前排右3）今天赴花蓮萬榮鄉的鳳林警分局西林派出所，慰勉員警辛勞。記者王燕華／攝影
內政部長徐國勇（前排右3）今天赴花蓮萬榮鄉的鳳林警分局西林派出所，慰勉員警辛勞。記者王燕華／攝影

花蓮縣萬榮鄉有5個村沒有超商、郵局，將由派出所員警協助發放三倍券。內政部長徐國勇今赴花蓮慰勉，表示這些都不是警察的工作，要感謝員警們配合國家政策，提供便民服務。

全國有3縣市偏鄉須由員警支援三倍券工作，包括屏東縣獅子鄉、台東縣金峰鄉及花蓮縣萬榮鄉。花蓮將由鳳林警分局西林派出所、萬榮分駐所及紅葉派出所員警提供預購及領購服務。

內政部長徐國勇今天下午由花蓮縣警局長林樹徽陪同，到鳳林警分局西林派出所頒發加菜金給3所的所長，感謝員警們的協助。

徐國勇強調，發放三倍券並非警察分內的工作，是基於國家政策幫忙，因此特別來感謝辛苦的員警，他也要求局長、分局長，不要吝於給員警獎勵。

鳳林警分局長黃國師說，三倍券發放有多元支付模式，包括信用卡，或透過郵局、超商等，但轄內萬榮鄉5村沒有超商、郵局，因此內政部指派第一線的派出所、分駐所就近提供5000名村民服務。

他說，期前已透過村里長協助宣導，除了其他多元支付方式，在偏鄉部分，第一階段在7月1日至7日可到派出所登記預購，審核通過後會有簡訊通知，就可於7月15日後到派出所以1000元領購3000元三倍券。

黃國師表示，3個派出所加起來只有15名警力，分局另各增援一名警力協助，也和村辦公室等密切合作，將這項便民服務訊息發布出去。

內政部長徐國勇今天赴花蓮萬榮鄉的鳳林警分局西林派出所，慰勉員警辛勞。記者王燕華／攝影
內政部長徐國勇今天赴花蓮萬榮鄉的鳳林警分局西林派出所，慰勉員警辛勞。記者王燕華／攝影
內政部長徐國勇（前排左2）今天赴花蓮，頒贈加菜金給協助三倍券發放工作的西林派出所所長高新福（左）、萬榮分駐所所長戴子榮（右2）、紅葉派出所所長吳明遠（右）。記者王燕華／攝影
內政部長徐國勇（前排左2）今天赴花蓮，頒贈加菜金給協助三倍券發放工作的西林派出所所長高新福（左）、萬榮分駐所所長戴子榮（右2）、紅葉派出所所長吳明遠（右）。記者王燕華／攝影

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