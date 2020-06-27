偏鄉警助發三倍券 徐國勇赴花蓮慰勉辛勞

花蓮縣萬榮鄉有5個村沒有超商、郵局，將由派出所員警協助發放三倍券。內政部長徐國勇今赴花蓮慰勉，表示這些都不是警察的工作，要感謝員警們配合國家政策，提供便民服務。

全國有3縣市偏鄉須由員警支援三倍券工作，包括屏東縣獅子鄉、台東縣金峰鄉及花蓮縣萬榮鄉。花蓮將由鳳林警分局西林派出所、萬榮分駐所及紅葉派出所員警提供預購及領購服務。

內政部長徐國勇今天下午由花蓮縣警局長林樹徽陪同，到鳳林警分局西林派出所頒發加菜金給3所的所長，感謝員警們的協助。

徐國勇強調，發放三倍券並非警察分內的工作，是基於國家政策幫忙，因此特別來感謝辛苦的員警，他也要求局長、分局長，不要吝於給員警獎勵。

鳳林警分局長黃國師說，三倍券發放有多元支付模式，包括信用卡，或透過郵局、超商等，但轄內萬榮鄉5村沒有超商、郵局，因此內政部指派第一線的派出所、分駐所就近提供5000名村民服務。

他說，期前已透過村里長協助宣導，除了其他多元支付方式，在偏鄉部分，第一階段在7月1日至7日可到派出所登記預購，審核通過後會有簡訊通知，就可於7月15日後到派出所以1000元領購3000元三倍券。